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Плоский живот с утра: правильные продукты для ужина, которые помогут избежать вздутия

2:27
Здоровье

Чтобы проснуться с плоским животом, важно правильно выбрать продукты для ужина. Избегая тяжёлой пищи и сосредоточив внимание на лёгких, питательных и сбалансированных продуктах, вы сможете снизить утреннее вздутие и поддержать фигуру. Вот идеальные компоненты для ужина, которые помогут достичь этой цели.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Что стоит есть на ужин

Овощи

  • Овощи — это основа правильного ужина. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой и содержат витамины, которые помогают очищать организм. Особенно полезны такие овощи, как фенхель, артишоки и салат, которые не только полезны, но и способствуют легкости в организме.

Нежирные источники белка

  • Лосось, треска, курица и индейка — отличные источники белка, которые помогут вам насытиться, но не перегрузят систему. Белок важен для восстановления мышц и поддержания метаболизма, особенно если вы хотите ускорить процесс сжигания жира.

Цельнозерновые углеводы

  • Включите в ужин коричневый рис, овес или цельнозерновой хлеб. Эти углеводы имеют низкий гликемический индекс, что помогает избежать скачков сахара в крови, и они дают длительное чувство сытости. Такой ужин поможет вам сохранить энергию, не нарушив баланс углеводов.

Чего следует избегать на ужин

Жирная и жареная пища

  • Такие продукты только способствуют вздутию живота и замедляют процесс пищеварения, нарушая сон. Жирная пища усиливает тяжесть в животе, и, как результат, вы не будете чувствовать себя комфортно ночью, а утром проснётесь с неудобством.

Сладкие напитки

  • Сладкие напитки, особенно содержащие добавленные сахара, приводят к резким колебаниям уровня сахара в крови, что может вызвать чувство усталости и даже способствовать накоплению жира в организме. Лучше заменить их на воду или несладкий травяной чай.

Как правильно сбалансировать ужин

Забота о сбалансированном ужине — это залог хорошего самочувствия утром. Вместо того чтобы упираться в строгие диеты или голодания, стоит фокусироваться на правильных порциях овощей, нежирных белков и здоровых углеводов. Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете достичь оптимального результата без ущерба для здоровья и энергии.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ - "еда в полдень") — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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