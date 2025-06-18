Морской эликсир молодости: что критамо может сделать для ваших костей, кожи и обмена веществ

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Здоровье

Прибрежное растение, известное также как критамо, представляет собой съедобный суккулент, который растет в соленых прибрежных зонах, таких как пляжи и болота. Это растение не только придает особый вкус блюдам, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Критамо — прибрежный суккулент
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Критамо — прибрежный суккулент

Пищевая ценность и состав

Критамо — тип растений, которые могут расти в почвах или водоемах с высоким содержанием соли. Он является ценным источником множества питательных веществ:

  • Кальций.
  • Витамин С.
  • Магний.
  • Йод.
  • Железо.
  • Растительные волокна.
  • Марганец.
  • Кремний.

Кроме того, критамо богат антиоксидантами, такими как фукоидан и глюкопиранозиды, а также флавоноидами и полифенолами, включая кверцетин и хлорогеновую кислоту. Эти вещества обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Польза для здоровья

Добавление критамо в рацион может принести ряд значительных пользы для организма:

Укрепление иммунной системы

  • Критамо богат витамином С, который укрепляет иммунитет, увеличивает выработку лейкоцитов и борется с инфекциями, нейтрализуя свободные радикалы.

Улучшение пищеварения

  • Благодаря своим детоксикационным свойствам, критамо способствует улучшению работы кишечника, предотвращает запоры и регулирует дефекацию. Также он защищает печень и способствует здоровью кишечной микрофлоры.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

  • Критамо содержит магний и калий, которые помогают регулировать артериальное давление и поддерживать здоровье сердца. Исследования показали, что оно может снизить уровень холестерина и помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Стимуляция обмена веществ

  • Это растение ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жиров и помогает контролировать вес. Высокое содержание клетчатки и низкое количество калорий делают его отличным выбором для тех, кто стремится похудеть.

Поддержка функции щитовидной железы

  • Критамо — хороший источник йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Йод помогает производить важнейшие гормоны, регулирующие обмен веществ в организме.

Противовоспалительные свойства

  • Критамо активно используется для лечения воспалений, таких как артрит, подагра и инфицированные раны. Он помогает уменьшить отек и болевые ощущения, а также улучшает восстановление тканей.

Здоровье костей

  • Высокое содержание кальция в критамо способствует укреплению костей и предотвращает их ломкость, особенно с возрастом. Кальций также помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и сердца.

Помощь при депрессии и менопаузе

  • Исследования показали, что критамо может уменьшать симптомы депрессии и менопаузы, благодаря своему составу, который поддерживает гормональный баланс.

Снижение веса

  • Сниженное количество жиров и калорий в критамо, а также его способность подавлять аппетит за счет клетчатки, помогает контролировать потребление пищи и ускоряет процесс потери веса.

Критамо — это уникальное прибрежное растение с множеством полезных свойств. Его можно добавить в рацион, чтобы улучшить обмен веществ, поддержать сердечно-сосудистую систему, укрепить иммунитет и щитовидную железу, а также помочь в снижении веса. Этот природный ингредиент станет полезным дополнением к здоровому питанию и активному образу жизни.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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