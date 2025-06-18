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Как ваша манера держать смартфон раскрывает вашу личность: пройдите этот тест

3:22
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша манера держать телефон может раскрыть скрытые черты характера? Оказывается, то, как мы держим смартфон, может многое рассказать о нашем подходе к жизни, работе и отношениям. Предлагаем вам пройти тест на личность, основанный на этом простом жесте.

Мужчина с газетой
Фото: freepik.com
Мужчина с газетой

Одна рука, большой палец той же руки

Если вы держите телефон в одной руке и прокручиваете экран большим пальцем, вы, вероятно, человек с яркой харизмой и уверенностью. Вы способны быстро завоевать внимание окружающих и поднять настроение в любой компании. Люди любят ваше общество, потому что с вами всегда весело, а ваш энтузиазм легко передается другим. Вы не боитесь рисковать, поэтому прекрасно справляетесь с задачами, требующими быстрой реакции и нестандартных решений.

Ваша энергия идеально подходит для таких профессий, как маркетинг, продажи, организация мероприятий, преподавание и публичные выступления. Вы способны вдохновить окружающих и вести их за собой.

Одна рука, большой палец обеими руками

Если вы держите телефон двумя руками и используете большой палец для прокрутки, это говорит о вашем аккуратном и упорядоченном подходе к жизни. Вы предпочитаете тщательно обдумывать каждое решение, что делает вас надежным и рациональным человеком. Ваши коллеги часто обращаются к вам за помощью в решении сложных вопросов, потому что они знают: вы всегда можете учесть все детали.

Вы подходите для таких профессий, как управление проектами, юриспруденция, финансовый анализ, архитектура или контроль качества. Ваша способность систематизировать и планировать помогает вам добиваться высоких результатов, хотя порой вам может не хватать гибкости.

Две руки, оба больших пальца

Если вы используете оба больших пальца и держите телефон двумя руками, это говорит о вашем стремлении к эффективности и точности. Вы цените время и предпочитаете работать в условиях, где каждая секунда имеет значение. Ваша способность многозадачности и внимание к деталям делает вас отличным кандидатом для динамичных профессий.

Ваши качества особенно полезны в таких сферах, как финансы, технологии, медицина, авиация и журналистика. Вы отлично справляетесь с напряженными ситуациями и способны принимать решения, когда остальные теряют самообладание.

Одна рука, указательный палец другой руки

Если вы держите телефон одной рукой, а прокручиваете экран указательным пальцем другой, это говорит о вашей склонности к самоанализу и вниманию к деталям. Вы цените время наедине с собой и часто углубляетесь в размышления перед принятием решений. Ваше внимание к мелочам и умение мыслить нестандартно делает вас идеальным кандидатом для творческих профессий.

Вы можете быть отличным исследователем, писателем, дизайнером или преподавателем, ведь ваша способность думать глубоко и критически важна в таких сферах. Иногда вы можете теряться в деталях, что может затруднить принятие решений, но ваш подход к работе всегда тщателен и продуман.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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