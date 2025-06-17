Читмилы вместо строгих диет: как сладости могут помочь вам сбросить лишние килограммы

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всем, кто борется с лишним весом, пора немного расслабиться. На протяжении многих лет диетологи настаивали на том, что для потери веса нужно полностью отказаться от сладкого и калорийных продуктов. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, меняет этот подход, предлагая более гибкую стратегию. Оказывается, иногда поддаться своим желаниям может даже ускорить процесс похудения.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Исследование, которое меняет подход к диетам

Исследование, проведенное учеными из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне под руководством докторов Нуфа В. Альфузана и Манабу Т. Накамуры, показало, что периодическое удовлетворение аппетита к сладкому или жирному не замедляет, а наоборот, ускоряет процесс потери веса. Участники эксперимента, которым позволяли время от времени наслаждаться высококалорийными продуктами, такими как шоколад или мороженое, показывали лучшие результаты в снижении веса.

В эксперименте участвовало 30 человек, стремящихся сбросить вес, и исследователи наблюдали их в течение 24 месяцев. Те, кто смог снизить жирность тела более чем на 5%, отметили значительное снижение аппетита к нездоровой пище. В то время как те, кто не достиг значительного прогресса в снижении веса, продолжали испытывать сильную тягу к калорийной еде.

Почему читмилы могут ускорить похудение

Исследование показало, что включение в диету небольшого количества любимых продуктов с высоким содержанием калорий может помочь избежать перегибов в будущем. Это позволяет контролировать тягу к еде и сохранить мотивацию, не чувствуя себя лишенным. Так называемые "читмилы" (разрешенные перерывы на любимую пищу) помогают избежать чувства лишения, которое часто приводит к перееданию в дальнейшем.

Стресс и эмоциональное напряжение

Один из важных выводов исследования — стресс играет ключевую роль в том, почему люди продолжают страдать от тяги к калорийной пище. Эмоциональное напряжение и беспокойство усиливают желание съесть что-то вкусное и калорийное. Ученые рекомендуют заниматься управлением стрессом, что поможет не только улучшить психоэмоциональное состояние, но и значительно ускорить процесс потери веса.

Гибкий подход к питанию

Это исследование отвергает строгие запреты на "вредную пищу" и продвигает более гибкий подход к диете. Вместо жестких ограничений акцент следует делать на умеренности, контроле и психическом благополучии. Умеренные послабления в диете могут стать ключом к успешному и устойчивому снижению веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

