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До 30% потери массы за неделю? Как снижение цистеина ускоряет сжигание жира

2:53
Здоровье

Ученые открыли удивительный молекулярный процесс, который может ускорить потерю веса за счет быстрого сжигания жира. Ключевым фактором этого механизма стало снижение уровня цистеина — аминокислоты, которая играет важную роль в метаболизме клеток. Это открытие, сделанное на генетически модифицированных мышах, может в будущем привести к созданию новых методов лечения ожирения.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Как работает новый механизм сжигания жира

Исследование, проведенное в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета, показало, что снижение уровня цистеина вызывает цепочку метаболических изменений в организме. У мышей, лишенных цистеина и подвергнутых диете, не содержащей этой аминокислоты, наблюдалась ошеломляющая потеря массы тела — до 30% за одну неделю.

Цистеин — это аминокислота, важная для множества клеточных процессов, включая метаболизм. Когда уровень цистеина резко снижается, это приводит к снижению кофермента А — центральной молекулы, участвующей более чем в ста метаболических реакциях. Это делает преобразование пищи в энергию неэффективным, и клетки начинают использовать накопленные жировые запасы для получения энергии. В условиях стресса клетки перепрограммируют свой метаболизм, сжигая жир вместо того, чтобы использовать энергию из пищи.

Преимущества и риски

Эти результаты открывают новые перспективы в области лечения ожирения. Однако ученые подчеркивают, что полное устранение цистеина не является безопасным, так как это может сделать организм уязвимым для токсинов. По словам иммунолога Дэна Литтмана, одного из координаторов исследования, в будущем ученые планируют манипулировать этим процессом так, чтобы вызвать потерю жира у людей, не исключая полностью цистеин из организма.

Что это может значить для людей

Хотя результаты на животных обнадеживают, их прямое применение к людям требует дальнейших исследований. Учёные планируют разрабатывать методы, которые позволят эффективно активировать этот процесс у людей, избегая опасных последствий для здоровья.

Будущее лечения ожирения: ключ к эффективной потере веса

Открытие молекулярного механизма, который активирует сжигание жира, открывает новые горизонты в лечении ожирения. Хотя для применения этого метода на людях потребуется еще много исследований, результаты на животных уже демонстрируют обещающие перспективы. В будущем манипуляция с цистеином может стать важным шагом в разработке безопасных и эффективных методов борьбы с лишним весом, давая надежду на новые способы лечения ожирения без вреда для здоровья.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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