Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению

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Здоровье

Ученые, работая в Институте Вейцмана, сделали значительный шаг к созданию эффективного лечения ожирения. Они обнаружили, что блокировка белка Mitch (MTCH2) может не только ускорить метаболизм, но и предотвратить накопление жира в клетках человека, открывая путь для новых подходов в борьбе с избыточным весом.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Как работает белок Mitch

Белок Mitch регулирует важнейшие процессы в клетках, включая слияние митохондрий — энергетических станций, которые обеспечивают клетку необходимой энергией. При нормальном функционировании митохондрии объединяются, образуя мощную сеть, способную эффективно производить энергию. Однако, когда белок Mitch удаляется, митохондриальная сеть распадается, что приводит к снижению эффективности производства энергии. Этот дефицит энергии заставляет клетки использовать жировые отложения для восполнения энергии, что стимулирует сжигание жира и предотвращает его накопление.

Ожирение и жировые клетки

Удаление Mitch также влияет на процесс образования жировых клеток. Исследования показали, что в клетках, лишенных этого белка, снижается способность синтезировать новые жировые клетки. Это блокирует дифференциацию клеток-предшественников в зрелые жировые клетки, которые обычно накапливают жир. У клеток без Mitch наблюдается дефицит энергии, что препятствует накоплению жира.

Эксперименты на мышах и людях

Исследования, проведенные на мышах, показали, что отключение Mitch не только защищает от ожирения, но и улучшает физическую выносливость. Мыши с деактивированным белком показали увеличение мышечных волокон, что улучшило их результаты в стресс-тестах и также благоприятно сказалось на функции сердца.

В экспериментах с человеческими клетками результаты были не менее впечатляющими: увеличение метаболической активности и ускорение сжигания жиров и углеводов. Важно отметить, что это также блокировало образование новых жировых клеток, что делает открытия особенно перспективными в лечении ожирения.

Перспективы и будущее лечения

Долгожданное открытие создает надежды на создание нового типа лечения ожирения, направленного на блокировку Mitch. В настоящее время команда ученых работает над разработкой малой молекулы, которая может эффективно ингибировать этот белок, что потенциально изменит подходы к лечению ожирения в будущем.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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