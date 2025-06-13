Изюм: суперфуд или сладкая ловушка? Диетологи раскрывают правду

Многие из нас любят сладкие закуски, но не всегда задумываются, полезен ли тот или иной продукт. Изюм — это один из таких продуктов, который легко принять за полезную пищу, ведь это просто сушеный виноград. Однако его влияние на здоровье требует более внимательного подхода. Диетологи объясняют, когда и как лучше всего включать изюм в рацион.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), небольшая упаковка изюма (1,5 унции или 42 грамма) содержит:
Изюм — это концентрированный источник питательных веществ, несмотря на высокое содержание сахара, что делает его полезным продуктом, если употреблять его в правильных количествах.
Изюм богат антиоксидантами, которые помогают предотвращать окислительный стресс и могут снизить риск хронических заболеваний. По словам диетолога Лены Бакович, он также содержит калий (приблизительно одну треть от калия в банане) и железо (почти как в порции курицы), что делает его полезным для сердца и общего состояния здоровья.
Если ваша цель — снижение веса, важно контролировать порции. Изюм, хотя и полезен, является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно употреблять в умеренных количествах. Диетолог ЛенаБакович рекомендует придерживаться размера порции около одной унции (28-30 грамм), чтобы контролировать потребление калорий и сахара.
Изюм — хороший источник клетчатки, калия и антиоксидантов, которые поддерживают пищеварение и здоровье сердца, а также способствуют нормализации артериального давления. Кэти Шиммельпфеннинг, диетолог, отмечает, что изюм — отличный источник энергии благодаря углеводам, что делает его хорошей закуской перед тренировкой, а также помогает предотвратить мышечные спазмы благодаря калия.
Несмотря на свои полезные свойства, изюм имеет и недостатки. По сравнению с свежим виноградом, он гораздо менее увлажняющий, а также содержит мало белка и жиров, что делает его менее сытным. Употребление слишком большого количества изюма может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.
Для более длительного чувства сытости и стабильного уровня сахара в крови, диетологи рекомендуют сочетать изюм с продуктами, богатыми белком или жирами, например, с орехами.
Изюм может быть полезным и вкусным перекусом, если употреблять его умеренно и в сочетании с другими питательными продуктами. Он богат клетчаткой, антиоксидантами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварение, но важно не злоупотреблять его сладким вкусом, чтобы избежать скачков сахара в крови.
Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.
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