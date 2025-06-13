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Опасность в привычной гигиенической рутине: как одна привычка может серьёзно навредить вашим зубам

2:41
Здоровье

Как часто вы чистите зубы? Скорее всего, дважды в день, как советуют стоматологи. Но мало кто задумывается, что не только частота, но и время чистки играет важную роль для здоровья зубов. Спешка с гигиеной сразу после еды, особенно если вы только что съели что-то сладкое, может привести к серьезным проблемам с зубами.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Почему не стоит чистить зубы сразу после еды

Британский стоматолог Тарун Нагпал предупреждает, что чистка зубов сразу после употребления сахара может нанести непоправимый вред эмали. Дело в том, что после того как вы съедаете шоколад или другие сладости, в вашем рту активизируются бактерии, которые начинают вырабатывать кислоты. Эти кислоты временно размягчают эмаль, защищающую зубы.

Если вы начнете чистить зубы в этот момент, можно буквально стереть размягченную эмаль, что со временем приведет к разрушению зубов. Это также может повысить чувствительность зубов, привести к кариесу и повредить эмаль.

Когда можно чистить зубы

Чтобы избежать повреждения эмали, стоматологи советуют выждать хотя бы 30 минут после еды. За это время слюна поможет нейтрализовать кислоты, восстановить баланс и укрепить эмаль. Только после этого чистка зубов будет эффективной и безопасной.

Что делать, если нельзя сразу почистить зубы

Если вы только что съели что-то сладкое, но не хотите ждать полчаса, стоматолог рекомендует следующие альтернативы:

  • Прополощите рот водой.
  • Пожуйте жевательную резинку без сахара.
  • Подождите 30 минут, а затем чистите зубы.

Основные рекомендации по уходу за зубами

  • Чистите зубы дважды в день с фторсодержащей пастой.
  • Используйте зубную нить.
  • Посещайте стоматолога не реже, чем раз в полгода.
  • Не чистите зубы сразу после употребления сладкого или кислого.

Важные напоминания

  • Не чистите зубы сразу после сладкого.
  • Подождите 30 минут.
  • Используйте воду или жевательную резинку.
  • Чистите зубы дважды в день.

Сохраните здоровье зубов: важность правильной гигиены

Забота о зубах — это не только регулярная чистка, но и правильное время для этой процедуры. Чтобы избежать повреждения эмали и проблем с зубами, не спешите чистить их сразу после еды, особенно после сладкого. Выждав 30 минут, вы сможете восстановить здоровье зубной эмали и поддерживать красивые и крепкие зубы на долгие годы.

Уточнения

Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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