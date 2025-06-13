Опасность в привычной гигиенической рутине: как одна привычка может серьёзно навредить вашим зубам

Как часто вы чистите зубы? Скорее всего, дважды в день, как советуют стоматологи. Но мало кто задумывается, что не только частота, но и время чистки играет важную роль для здоровья зубов. Спешка с гигиеной сразу после еды, особенно если вы только что съели что-то сладкое, может привести к серьезным проблемам с зубами.
Британский стоматолог Тарун Нагпал предупреждает, что чистка зубов сразу после употребления сахара может нанести непоправимый вред эмали. Дело в том, что после того как вы съедаете шоколад или другие сладости, в вашем рту активизируются бактерии, которые начинают вырабатывать кислоты. Эти кислоты временно размягчают эмаль, защищающую зубы.
Если вы начнете чистить зубы в этот момент, можно буквально стереть размягченную эмаль, что со временем приведет к разрушению зубов. Это также может повысить чувствительность зубов, привести к кариесу и повредить эмаль.
Чтобы избежать повреждения эмали, стоматологи советуют выждать хотя бы 30 минут после еды. За это время слюна поможет нейтрализовать кислоты, восстановить баланс и укрепить эмаль. Только после этого чистка зубов будет эффективной и безопасной.
Если вы только что съели что-то сладкое, но не хотите ждать полчаса, стоматолог рекомендует следующие альтернативы:
Забота о зубах — это не только регулярная чистка, но и правильное время для этой процедуры. Чтобы избежать повреждения эмали и проблем с зубами, не спешите чистить их сразу после еды, особенно после сладкого. Выждав 30 минут, вы сможете восстановить здоровье зубной эмали и поддерживать красивые и крепкие зубы на долгие годы.
Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.
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