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Как максиксе решает 3 ключевые проблемы здоровья: новый суперпродукт на вашем столе

3:18
Здоровье

Максиксе — это овощ африканского происхождения, который, несмотря на свою популярность в северных и северо-восточных регионах Бразилии, остаётся малоизвестным за пределами страны. Этот овощ, принадлежащий к тому же семейству, что огурцы и арбузы, обладает хрустящей текстурой и слегка горьковатым вкусом. Богатый витаминами, минералами и клетчаткой, максиксе предлагает множество преимуществ для здоровья, в том числе помогает в борьбе с хроническими заболеваниями, такими как высокое кровяное давление, диабет и остеопороз.

Максиксе в корзине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Максиксе в корзине

Преимущества для здоровья

Поддержка иммунной системы

  • Максиксе является отличным источником витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы. 100 г сырого максикса содержат около 12 мг витамина С, что помогает бороться с инфекциями и защищает организм от простуды и гриппа. Также он богат антиоксидантами, которые способствуют защите организма от окислительного стресса.

Поддержка пищеварения

  • Максиксе содержит большое количество клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и здоровью кишечника. Регулярное употребление максикса помогает предотвратить проблемы с пищеварением, такие как запоры, и способствует более эффективному и здоровому функционированию кишечника.

Поддержка здоровья костей

  • Минералы, такие как кальций и магний, которые присутствуют в максиксе, играют важную роль в поддержании здоровья костей. Эти элементы помогают предотвратить остеопороз, что важно для поддержания прочности костей и предотвращения переломов.

Контроль уровня сахара в крови

  • Максиксе помогает регулировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом. Питательные вещества, содержащиеся в максиксе, способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают контролировать уровень глюкозы, что имеет большое значение при лечении диабета.

Как включить максиксе в рацион

Максиксе — универсальный овощ, который можно употреблять в различных формах. Его можно есть сырым в салатах, готовить в супах или тушить в качестве гарнира. Слегка горьковатый вкус максикса хорошо сочетается с другими овощами и специями, делая его вкусным и питательным дополнением к разнообразным блюдам. Также максиксе можно добавить в соки и смузи, смешивая его с цитрусовыми фруктами, такими как лимон или апельсин, для получения освежающего и богатого витаминами напитка.

Меры предосторожности

Хотя максиксе обладает множеством полезных свойств, важно употреблять его умеренно, особенно если вы планируете вводить его в рацион на постоянной основе. Людям с определёнными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом перед значительными изменениями в питании. Кроме того, важно тщательно промывать максиксе, чтобы удалить возможные остатки пестицидов и загрязнений. Выбор органических корнишонов может стать хорошей альтернативой для тех, кто хочет избежать воздействия химикатов.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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