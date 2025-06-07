Этот элемент сделает из вас титана: 12 продуктов, которые помогут выстоять в сезон простуд

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Здоровье

Цинк - один из тех микроэлементов, о которых редко вспоминают, но без него невозможно представить полноценную работу организма. Он участвует в заживлении ран, делении клеток, синтезе ДНК и, главное, поддерживает иммунную систему.

устрицы
Фото: Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain
устрицы

12 продуктов с цинком, которые поддерживают иммунитет

Доктор Карен Бергер напоминает: ежедневно женщинам нужно около 8 мг цинка, мужчинам — 11 мг. Недостаток может ослабить защитные силы организма, особенно в сезон простуд.

Вот 12 продуктов, которые помогут восполнить запасы:

  • Устрицы — абсолютные рекордсмены (до 74 мг на порцию);
  • Моллюски (крабы, омары, креветки) — 1,4-6 мг;
  • Лосось — 0,5 мг, плюс источник омега-3;
  • Красное мясо — от 4 до 10 мг;
  • Птица (индейка, курица) — 1,5-5,5 мг;
  • Бобовые — 1,3-3,7 мг;
  • Орехи — 0,7-2,3 мг;
  • Семена — 1,7-2,8 мг;
  • Яйца — 0,5 мг (больше всего в желтке);
  • Тофу — около 4 мг;
  • Молочные продукты — 1-3 мг;
  • Цельные злаки и обогащённые хлопья — до 3,75 мг.

Добавляя эти продукты в рацион, можно не только укрепить иммунитет, но и помочь телу быстрее справляться с воспалениями и инфекциями.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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