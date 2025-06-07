Этот элемент сделает из вас титана: 12 продуктов, которые помогут выстоять в сезон простуд

Цинк - один из тех микроэлементов, о которых редко вспоминают, но без него невозможно представить полноценную работу организма. Он участвует в заживлении ран, делении клеток, синтезе ДНК и, главное, поддерживает иммунную систему.
Доктор Карен Бергер напоминает: ежедневно женщинам нужно около 8 мг цинка, мужчинам — 11 мг. Недостаток может ослабить защитные силы организма, особенно в сезон простуд.
Вот 12 продуктов, которые помогут восполнить запасы:
Добавляя эти продукты в рацион, можно не только укрепить иммунитет, но и помочь телу быстрее справляться с воспалениями и инфекциями.
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
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