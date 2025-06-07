Этот элемент сделает из вас титана: 12 продуктов, которые помогут выстоять в сезон простуд

Цинк - один из тех микроэлементов, о которых редко вспоминают, но без него невозможно представить полноценную работу организма. Он участвует в заживлении ран, делении клеток, синтезе ДНК и, главное, поддерживает иммунную систему.

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12 продуктов с цинком, которые поддерживают иммунитет

Доктор Карен Бергер напоминает: ежедневно женщинам нужно около 8 мг цинка, мужчинам — 11 мг. Недостаток может ослабить защитные силы организма, особенно в сезон простуд.

Вот 12 продуктов, которые помогут восполнить запасы:

Устрицы — абсолютные рекордсмены (до 74 мг на порцию);

Моллюски (крабы, омары, креветки) — 1,4-6 мг;

Лосось — 0,5 мг, плюс источник омега-3;

Красное мясо — от 4 до 10 мг;

Птица (индейка, курица) — 1,5-5,5 мг;

Бобовые — 1,3-3,7 мг;

Орехи — 0,7-2,3 мг;

Семена — 1,7-2,8 мг;

Яйца — 0,5 мг (больше всего в желтке);

Тофу — около 4 мг;

Молочные продукты — 1-3 мг;

Цельные злаки и обогащённые хлопья — до 3,75 мг.

Добавляя эти продукты в рацион, можно не только укрепить иммунитет, но и помочь телу быстрее справляться с воспалениями и инфекциями.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

