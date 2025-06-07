27% меньше шансов умереть рано — и всё благодаря простому действию

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные доказали: чтобы жить дольше, не обязательно бегать марафоны. Даже одна короткая пробежка в неделю способна снизить риск преждевременной смерти на 27%.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Одна пробежка в неделю — и риск ранней смерти снижается на четверть

Исследователи из Университета Виктории в Мельбурне проанализировали данные 14 крупных исследований, охвативших более 232 тысяч человек. Результаты удивили даже самих авторов: 50 минут бега в неделю, даже в спокойном темпе, заметно снижают риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (на 30%) и рака (на 23%).

Важно не скорость и не километраж. Главное — регулярность. Даже одна 25-минутная пробежка способна дать организму нужный толчок к восстановлению и укреплению.

Учёные подчёркивают: нет "правильной" дозы бега. Любое движение лучше, чем полное бездействие. Главное — начать. Пусть с малого.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на - наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.



