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Автомобиль как тест личности: какие бренды чаще выбирают эгоцентрики

1:28
Здоровье

Характер человека можно распознать не только по словам, но и по тому, как он ведёт машину. Исследование Scrap Car Comparison с участием 2000 водителей показало: владельцы некоторых марок автомобилей склонны к нарциссизму больше других.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Водители каких машин чаще всего ведут себя как нарциссы

На первом месте — водители BMW: их средний балл по шкале нарциссизма составил 14,4 из 40. За ними следуют владельцы Mercedes (12,3) и Honda (12). Самыми скромными оказались водители Volvo (7,1), Skoda (7,44) и Renault (7,6).

Кроме того, выяснилось, что персонализированные номера чаще всего выбирают люди с ярко выраженными чертами эгоцентризма. Среди всех типов топлива лидируют электромобили — 14,2 балла против 9,8 у водителей дизельных авто.

Эксперт Мэтт Клэмп подчёркивает: за рулём важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Желание доказать своё превосходство может стоить безопасности.

Хотя ни одна категория не вышла за рамки 50% по шкале, исследование подтверждает: выбор машины и манера езды могут многое рассказать о человеке.

Уточнения

Эгоцентри́зм - особая познавательная позиция, характеризующаяся неспособностью к координированию различных точек зрения, что является качественным своеобразием мышления ребёнка.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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