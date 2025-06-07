Автомобиль как тест личности: какие бренды чаще выбирают эгоцентрики

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Характер человека можно распознать не только по словам, но и по тому, как он ведёт машину. Исследование Scrap Car Comparison с участием 2000 водителей показало: владельцы некоторых марок автомобилей склонны к нарциссизму больше других.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пьяный водитель

Водители каких машин чаще всего ведут себя как нарциссы

На первом месте — водители BMW: их средний балл по шкале нарциссизма составил 14,4 из 40. За ними следуют владельцы Mercedes (12,3) и Honda (12). Самыми скромными оказались водители Volvo (7,1), Skoda (7,44) и Renault (7,6).

Кроме того, выяснилось, что персонализированные номера чаще всего выбирают люди с ярко выраженными чертами эгоцентризма. Среди всех типов топлива лидируют электромобили — 14,2 балла против 9,8 у водителей дизельных авто.

Эксперт Мэтт Клэмп подчёркивает: за рулём важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Желание доказать своё превосходство может стоить безопасности.

Хотя ни одна категория не вышла за рамки 50% по шкале, исследование подтверждает: выбор машины и манера езды могут многое рассказать о человеке.

Уточнения

Эгоцентри́зм - особая познавательная позиция, характеризующаяся неспособностью к координированию различных точек зрения, что является качественным своеобразием мышления ребёнка.

