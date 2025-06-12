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Синдром запястного канала: как быстро улучшить состояние без хирургического вмешательства

4:14
Здоровье

Синдром запястного канала — распространенная и болезненная неврологическая проблема, затрудняющая повседневную деятельность. Это заболевание возникает из-за сдавления срединного нерва, который проходит через узкое анатомическое пространство в запястье. Согласно данным, это заболевание чаще встречается у женщин, и его развитие может быть вызвано множеством факторов, таких как повторяющиеся движения рук, гормональные изменения, воспаления или другие заболевания.

Рука с синдромом запястного канала
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рука с синдромом запястного канала

Симптомы синдрома

Симптомы этого заболевания развиваются постепенно, чаще всего затрагивая доминирующую руку. К основным признакам относятся:

  • Ночное онемение и боль в первых трех пальцах (большом, указательном, среднем), которые могут разбудить пациента.
  • Ощущение жжения или покалывания в ладони и пальцах.
  • Потеря силы в руке и невозможность хватать предметы.
  • Необъяснимое выпадение предметов из рук из-за сниженной чувствительности и контроля.
  • Ограниченная подвижность и скованность, особенно утром или после активной деятельности.

Эти симптомы часто ухудшаются при таких повседневных действиях, как использование мобильного телефона, набор текста, чтение книги или даже вождение.

Причины возникновения синдрома

Основные факторы риска синдрома запястного канала включают:

  • Повторяющиеся движения рук и запястий (набор текста, использование инструментов, шитье).
  • Гормональные изменения, например, во время беременности, менопаузы или при заболеваниях щитовидной железы.
  • Воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит, могут вызвать отек и давление на нерв.
  • Сахарный диабет, который увеличивает риск невропатии.
  • Ожирение, так как увеличение объема тканей в запястье может оказывать давление на срединный нерв.
  • Травмы запястья, такие как переломы или вывихи.
  • Генетическая предрасположенность к узкому каналу.

Диагностика синдрома

Правильная диагностика играет ключевую роль в эффективном лечении. Основные методы диагностики включают:

Клиническое обследование

Врач оценивает симптомы пациента и применяет специальные диагностические тесты, такие как:

  • Тест Тинеля: надавливание на срединный нерв запястья, которое вызывает чувство онемения или покалывания.
  • Тест Фалена: сгибание запястья на одну минуту, чтобы воспроизвести характерные симптомы.

Электродиагностические тесты

  • Эти тесты включают электромиографию (ЭМГ), которая измеряет функцию мышц и проводимость срединного нерва, и нейрофизиологические исследования, помогающие оценить степень повреждения.

Лечение синдрома запястного канала

Лечение зависит от тяжести симптомов. На ранних стадиях, когда симптомы присутствуют всего несколько недель, можно использовать консервативное лечение, включающее:

  • Шина на ночь, которая удерживает запястье в нейтральном положении, уменьшая давление на нерв.
  • Противовоспалительные препараты (НПВП) для уменьшения боли и воспаления.
  • Физиотерапия и упражнения на растяжку для предотвращения ухудшения симптомов.

В более тяжелых случаях, когда симптомы сохраняются длительное время, требуется хирургическое вмешательство. Операция заключается в рассечении поперечной связки, которая давит на срединный нерв. Это безопасная и эффективная процедура, которая позволяет быстро избавиться от симптомов и вернуться к повседневной жизни в течение нескольких недель.

Когда необходима операция

Современные хирургические методы, такие как открытая операция или эндоскопическое вмешательство, позволяют быстро устранить сдавливание нерва и значительно улучшить состояние пациента. Восстановление происходит быстро, и пациент может вернуть полную подвижность руки через несколько дней. Однако важно избегать попадания влаги на разрез до полного заживления.

Уточнения

Синдро́м запя́стного кана́ла (карпальный туннельный синдром, англ. carpal tunnel syndrome, CTS, от лат. carpus "запястье") — неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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