Хотите замедлить биологический возраст: этот нутриент может помочь

Учёные обнаружили: регулярный приём витамина D способен замедлить биологическое старение организма. Всё дело в теломерах — это своего рода "защитные колпачки" на концах хромосом. Чем они длиннее, тем моложе наши клетки.
Исследование с участием более 25 тысяч человек показало: у тех, кто ежедневно принимал витамин D3 (в дозировке 2000 МЕ), теломеры укорачивались медленнее. А значит, клеточное старение происходило медленнее — почти на три года по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Теломеры играют важную роль: их длина считается маркером биологического возраста. Когда они становятся короткими, увеличивается риск возрастных заболеваний — от проблем с сердцем до ухудшения иммунитета.
Витамин D давно известен как союзник крепких костей и сильного иммунитета. Но прежде чем покупать добавки, врачи советуют проконсультироваться со специалистом — особенно если речь идёт о высоких дозах.
Витамины группы D - биологически активные вещества.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.