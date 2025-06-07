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Хотите замедлить биологический возраст: этот нутриент может помочь

1:08
Здоровье

Учёные обнаружили: регулярный приём витамина D способен замедлить биологическое старение организма. Всё дело в теломерах — это своего рода "защитные колпачки" на концах хромосом. Чем они длиннее, тем моложе наши клетки.

Женщина со своей мамой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина со своей мамой

Витамин D может замедлить старение на три года

Исследование с участием более 25 тысяч человек показало: у тех, кто ежедневно принимал витамин D3 (в дозировке 2000 МЕ), теломеры укорачивались медленнее. А значит, клеточное старение происходило медленнее — почти на три года по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Теломеры играют важную роль: их длина считается маркером биологического возраста. Когда они становятся короткими, увеличивается риск возрастных заболеваний — от проблем с сердцем до ухудшения иммунитета.

Витамин D давно известен как союзник крепких костей и сильного иммунитета. Но прежде чем покупать добавки, врачи советуют проконсультироваться со специалистом — особенно если речь идёт о высоких дозах.

Уточнения

Витамины группы D - биологически активные вещества.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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