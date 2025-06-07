Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один банан в день — и давление скажет спасибо. Новое исследование, опубликованное в Американском журнале физиологии, подтвердило: диета с высоким содержанием калия помогает снизить артериальное давление, особенно если ограничивать соль.

Что будет с давлением, если есть бананы каждый день

Как отмечает профессор медицины Дэниел Джонс, эффект зависит от возраста и пола. Например, женщины до 60 лет меньше реагируют на избыток натрия, чем мужчины. Но с возрастом чувствительность растёт, и калий становится особенно важен для профилактики гипертонии.

Бананы — простой и доступный источник калия. В день вполне безопасно съедать один плод. Но чтобы получить нужную дозу микроэлементов, стоит также включить в рацион авокадо, брокколи, шпинат и бобовые.

Калий — не единственное, за что стоит полюбить бананы. Они богаты клетчаткой, витамином C и антиоксидантами, полезными для сердца, сосудов и пищеварения. Главное — умеренность и разнообразие.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан.

