Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы

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1:09
Здоровье

Один банан в день — и давление скажет спасибо. Новое исследование, опубликованное в Американском журнале физиологии, подтвердило: диета с высоким содержанием калия помогает снизить артериальное давление, особенно если ограничивать соль.

Что будет с давлением, если есть бананы каждый день

Как отмечает профессор медицины Дэниел Джонс, эффект зависит от возраста и пола. Например, женщины до 60 лет меньше реагируют на избыток натрия, чем мужчины. Но с возрастом чувствительность растёт, и калий становится особенно важен для профилактики гипертонии.

Бананы — простой и доступный источник калия. В день вполне безопасно съедать один плод. Но чтобы получить нужную дозу микроэлементов, стоит также включить в рацион авокадо, брокколи, шпинат и бобовые.

Калий — не единственное, за что стоит полюбить бананы. Они богаты клетчаткой, витамином C и антиоксидантами, полезными для сердца, сосудов и пищеварения. Главное — умеренность и разнообразие.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан.

Автор Дмитрий Тезнев
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