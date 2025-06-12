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Секрет сохранения ясного разума: Этот продукт может снизить риск деменции на 28%

2:03
Здоровье

Оливковое масло первого отжима — это не просто ингредиент для салатов или заправок. Оказавшись в центре внимания многих исследований, оно доказало свою ценность не только в кулинарии, но и в поддержке здоровья. Кардиолог Аурелио Рохас утверждает, что ежедневное потребление этого масла может снизить риск деменции на целых 28%.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Секрет оливкового масла первого отжима

Оливковое масло первого отжима — это наиболее полезная разновидность масла, получаемая без использования химических веществ или термической обработки. Это масло является основой средиземноморской диеты и играет важную роль в поддержании здорового питания. Оно богато антиоксидантами, мононенасыщенными жирами и витаминами, что делает его не только вкусным, но и невероятно полезным для организма.

Положительное влияние на здоровье

Кардиолог Рохас в своем недавнем видео на Instagram отметил, что люди, которые регулярно употребляют оливковое масло первого отжима, имеют на 28% меньший риск развития деменции. Это открытие было подтверждено многочисленными научными исследованиями, в которых также подчеркивается широкий спектр положительных эффектов масла на здоровье:

  • Снижение риска сердечного приступа и инсульта на 30%.
  • Снижение уровня "плохого" холестерина ЛПНП и уменьшение воспалений.
  • Защита кишечника и замедление процессов старения клеток.
  • Снижение риска развития диабета 2 типа и артрита.

Почему это важно

Этот результат еще раз подтверждает важность правильного питания и использования здоровых жиров, таких как оливковое масло первого отжима, для поддержания долгосрочного здоровья. Это может быть особенно полезно для людей, стремящихся не только улучшить здоровье сердца, но и предотвратить возрастные заболевания, такие как деменция.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
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