4 вкусных врага долголетия: что стоит исключить из меню уже сегодня

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия и автор концепции "голубых зон" — регионов, где живут самые здоровые долгожители, — назвал четыре группы продуктов, которые мешают продлить жизнь. Всё просто: меньше вредного — больше шансов встретить столетний юбилей в добром здравии.
1. Обработанное мясо
Колбасы, бекон, ветчина — всё это содержит нитраты и другие соединения, которые могут повышать риск рака кишечника. Даже в небольших количествах такие продукты не идут на пользу.
2. Сладкие напитки и десерты из упаковки
Лимонады и конфеты ведут к ожирению, диабету и проблемам с сердцем. Вместо сахара — фрукты и немного сухофруктов, советует эксперт. Натуральная сладость насыщает и не вредит.
3. Солёные снеки
Чипсы и сухарики вкусны, но скрывают коварный избыток соли. Постоянное её потребление повышает давление и увеличивает риск инсульта.
4. Рафинированные углеводы
Булочки, белый хлеб, печенье — это не просто пустые калории. Они резко поднимают уровень сахара в крови и со временем ускоряют старение.
Совет от Бюттнера: не храните вредное дома. Меньше соблазна — меньше вреда. А если уж хочется — возьмите одну порцию, но не превращайте это в привычку.
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