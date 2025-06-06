4 вкусных врага долголетия: что стоит исключить из меню уже сегодня

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия и автор концепции "голубых зон" — регионов, где живут самые здоровые долгожители, — назвал четыре группы продуктов, которые мешают продлить жизнь. Всё просто: меньше вредного — больше шансов встретить столетний юбилей в добром здравии.

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Хотите дожить до 100: уберите эти продукты с тарелки

1. Обработанное мясо

Колбасы, бекон, ветчина — всё это содержит нитраты и другие соединения, которые могут повышать риск рака кишечника. Даже в небольших количествах такие продукты не идут на пользу.

2. Сладкие напитки и десерты из упаковки

Лимонады и конфеты ведут к ожирению, диабету и проблемам с сердцем. Вместо сахара — фрукты и немного сухофруктов, советует эксперт. Натуральная сладость насыщает и не вредит.

3. Солёные снеки

Чипсы и сухарики вкусны, но скрывают коварный избыток соли. Постоянное её потребление повышает давление и увеличивает риск инсульта.

4. Рафинированные углеводы

Булочки, белый хлеб, печенье — это не просто пустые калории. Они резко поднимают уровень сахара в крови и со временем ускоряют старение.

Совет от Бюттнера: не храните вредное дома. Меньше соблазна — меньше вреда. А если уж хочется — возьмите одну порцию, но не превращайте это в привычку.

Уточнения

Долголетие — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

