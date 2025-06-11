Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нейросеть заблокировали на время экзаменов в Китае
Невероятный успех: в Ростовской области начали выращивать молодь длиннопалого рака
Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха
Только иллюзия мышления: Apple разоблачает преувеличенные возможности крупных языковых моделей
Когда чайка атакует: как защититься от агрессивной птицы на пляже
Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца
Пространственные решения для дачи: как правильно организовать хранение инструментов
Вы точно не знали: вот зачем нужна третья ячейка в диспенсере стиральной машины
Режим ЧС: засуха повлияла на жизнь в десяти районах Ростовской области

Снижаем холестерин вкусно: 8 продуктов, которые помогут сохранить здоровье

4:27
Здоровье

Высокий уровень холестерина — один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, но правильная диета может сыграть ключевую роль в его снижении. Мы собрали 8 продуктов, которые помогут вам естественным образом снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца.

Продукты, содержащие питательные вещества
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Продукты, содержащие питательные вещества

Овес: маленькое зерно с большими преимуществами

Овес — это один из самых эффективных продуктов для снижения уровня холестерина. Он богат бета-глюканом, растворимой клетчаткой, которая помогает уменьшить уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина). Всего 3 грамма овсяной клетчатки в день могут снизить уровень холестерина на 10%. Овес также помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня, что делает его отличным выбором для завтрака.

Фасоль и бобовые: растительный источник клетчатки

Фасоль, чечевица и нут являются отличным источником растворимой клетчатки, которая помогает связывать и выводить холестерин из организма. Исследования показали, что добавление фасоли в рацион может снизить уровень холестерина ЛПНП до 8%. Фасоль также является хорошим источником растительного белка, что делает её полезной альтернативой мясу.

Жирная рыба: мощный источник омега-3

Лосось, скумбрия и сардины — рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшить воспаление и предотвратить образование тромбов. Диетологи рекомендуют включать жирную рыбу в рацион не менее двух раз в неделю для поддержания здоровья сердца.

Авокадо: кремовый и питательный

Авокадо — это источник мононенасыщенных жиров, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП и повышать уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. Исследования показали, что авокадо может снизить уровень ЛПНП на 16%. Он также богат клетчаткой и калием, которые поддерживают здоровье сердца и артериальное давление.

Орехи: маленькая горсть — большая польза

Миндаль, грецкие орехи и другие орехи снижают уровень холестерина ЛПНП благодаря полезным жирам и клетчатке. Регулярное потребление орехов может снизить уровень холестерина на 10%. Орехи также богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Фрукты: натуральные сладости для сердца

Яблоки, груши и ягоды содержат пектин — растворимую клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина. Ягоды особенно богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Регулярное потребление фруктов также помогает контролировать вес и поддерживать нормальный уровень холестерина.

Оливковое масло: жидкий жир для сердца

Оливковое масло первого отжима богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые помогают снижать уровень холестерина ЛПНП. Исследования показали, что замена насыщенных жиров оливковым маслом может снизить уровень ЛПНП на 10%. Оливковое масло также улучшает вкус блюд и придает им полезные свойства без ущерба для здоровья.

Темный шоколад: вкусный способ снизить холестерин

Темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП благодаря флавоноидам, растительным соединениям, которые уменьшают воспаление и улучшают здоровье сердца. Хотя шоколад и калориен, его умеренное потребление — это вкусный способ поддерживать здоровье.

Простые шаги к здоровому сердцу

Снижение уровня холестерина — это несложный процесс, который начинается с правильного питания. Включив в свой рацион такие продукты, как овес, фасоль, жирная рыба, авокадо и орехи, вы можете значительно улучшить состояние своего сердечно-сосудистого здоровья. Главное — это регулярность и сбалансированность. Применяя эти простые, но эффективные изменения в питании, вы сделаете важный шаг на пути к долгому и здоровому сердцу.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Сейчас читают
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться
Домашние животные
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Последние материалы
Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха
Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца
Пространственные решения для дачи: как правильно организовать хранение инструментов
Режим ЧС: засуха повлияла на жизнь в десяти районах Ростовской области
Вы точно не знали: вот зачем нужна третья ячейка в диспенсере стиральной машины
Не только зима: чем заняться в Доломитовых Альпах летом
Снижаем холестерин вкусно: 8 продуктов, которые помогут сохранить здоровье
Я буду богатым или бедным пенсионером? Вот как рассчитать размер будущих выплат
Самые безопасные способы эпиляции для нежной кожи — что действительно работает
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.