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Этот сыр идеально подходит для лета: как выбрать вкус без лишних калорий

2:07
Здоровье

Летние дни часто ассоциируются с легкими салатами, свежими овощами и сыром, который идеально подходит для этих блюд. Однако для многих людей, следящих за своим весом, сыр может стать запретным продуктом из-за своей калорийности и содержания жиров. Но не все сыры одинаковы. И вот здесь на помощь приходит моцарелла — сыр, который можно смело включать в ежедневное меню в летнее время.

Сырные шарики
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырные шарики

Почему моцарелла — правильный выбор

Моцарелла, в отличие от других более калорийных сортов сыра, является свежим продуктом, содержащим более 60% воды. Это делает её менее жирной и более легкой. В 100 граммах моцареллы содержится около 18–20 граммов белка, а также кальций и фосфор — два минерала, жизненно важные для поддержания здоровья костей.

Диетолог Александра Ретион подчеркивает, что моцареллу можно употреблять ежедневно, если соблюдать правильную дозировку. Она рекомендует ориентироваться на 50–60 граммов в день — это примерно половина шарика сыра. Такой объем позволит наслаждаться вкусом, не перегружая организм лишними калориями.

Важные замечания

Как и любой продукт, моцарелла требует умеренности. Хотя этот сыр и легче других, его жирность составляет от 17 до 22 граммов на 100 г. Людям с гипертонией или склонностью к задержке жидкости следует быть осторожными из-за содержания соли в сыре.

Кроме того, выбор типа молока имеет значение. Моцарелла, приготовленная из коровьего молока, немного менее жирная, чем та, что изготовлена из молока буйволицы.

Идеальные сочетания

Моцарелла прекрасно сочетается с летними блюдами. Вкус сыра отлично дополняют томаты и оливковое масло, создавая идеальный дуэт для легких салатов. Это не только придаст вашим блюдам насыщенный вкус, но и не повредит вашей фигуре.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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