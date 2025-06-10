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Тайная угроза микропластика: как ваши любимые продукты могут повлиять на мозг

3:09
Здоровье

Недавние исследования показывают, что микропластик может попадать в организм человека, в том числе в мозг, через употребление ультраобработанных продуктов. Эти продукты, как показали исследования, содержат в разы больше микропластика, чем цельные продукты, и могут способствовать развитию различных неврологических заболеваний.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Как ультраобработанные продукты влияют на организм

Микропластик — это маленькие пластиковые частицы, которые образуются при переработке пластика и могут попадать в организм через пищу. Ультраобработанные продукты, такие как куриные наггетсы, содержат в 30 раз больше микропластика на грамм, чем обычная куриная грудка. Это связано с тем, что такие продукты подвергаются воздействию большего количества пластика в процессе их обработки и упаковки.

"В таких странах, как США, на долю ультраобработанных продуктов уже приходится более 50% потребляемой энергии", — говорит Николас Фабиано, психиатр из Университета Оттавы.

Как микропластик влияет на мозг

Микропластик может проникать через гематоэнцефалический барьер — защитный слой клеток, который не позволяет вредным веществам попадать в мозг. Оказавшись в мозге, эти частицы вызывают окислительный стресс, который повреждает клетки и может повысить риск неврологических заболеваний, таких как депрессия и деменция.

"Микропластик оказывает влияние на нейротрансмиттеры, которые играют важную роль в нейропсихиатрических расстройствах", — добавляет Фабиано.

Однако, для окончательного подтверждения этих утверждений необходимы дополнительные исследования.

Микропластик и здоровье: что говорят исследования

Предыдущее исследование показало, что люди, регулярно употребляющие ультраобработанные продукты, имели значительно более высокий риск депрессии, тревожности и нарушений сна. Это подтверждает гипотезу о том, что вредные последствия от таких продуктов могут быть связаны с присутствием микропластика в пище.

Хорошие новости: возможное решение проблемы

Есть и хорошие новости: недавнее исследование, опубликованное в Brain Medicine, показало, что экстракорпоральный аферез — медицинская процедура, при которой из крови пациента удаляются нежелательные вещества, включая микропластик — может стать перспективным методом удаления микропластика из организма. Во время этой процедуры кровь пациента проходит через специальный фильтр, который очищает её от опасных частиц, после чего очищенная плазма возвращается в организм.

Заключение

Микропластик в ультраобработанных продуктах может нанести серьёзный вред нашему здоровью, особенно мозгу. Регулярное потребление таких продуктов может повысить риск неврологических заболеваний. Однако новые исследования открывают перспективы для разработки методов удаления микропластика из организма, что может стать важным шагом в защите здоровья человека.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластика размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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