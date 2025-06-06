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Они живут дольше, потому что делают эти простые вещи каждый день

1:22
Здоровье

Что действительно влияет на продолжительность жизни? Доктор Гэри Смолл выделяет пять простых, но действенных привычек, которые могут продлить годы — и добавить к ним здоровья.

Мужчина на пробежке
Фото: Email by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина на пробежке

Пять привычек, которые помогают жить дольше

Первая — позитивный настрой. Люди, которые с оптимизмом смотрят на мир, реже болеют и легче справляются с трудностями. Их иммунитет работает эффективнее, а уровень стресса ниже. Настроение — не просто эмоции, а важная часть общего самочувствия.

Вторая — регулярное движение. Прогулки, спорт, даже активная уборка дома улучшают кровообращение и работу сердца, повышают уровень эндорфинов — гормонов счастья.

Третья — здоровое питание. Овощи, фрукты, цельные продукты и минимум сахара — базовая формула. Клетчатка и антиоксиданты защищают организм, замедляют старение и поддерживают баланс всех систем.

Четвёртая — забота о здоровье через профилактику. Регулярные осмотры позволяют вовремя заметить проблемы и предотвратить их развитие.

И пятая — умение справляться со стрессом. Медитации, дыхательные упражнения или просто привычка делать паузу в суете помогают сохранить внутреннее спокойствие и ресурсность.

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Дмитрий Тезнев
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