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Никогда не используйте новое полотенце сразу — причина вас удивит

1:11
Здоровье

Новое полотенце выглядит идеально: мягкое, пушистое, приятное на ощупь. Но за этой приятностью скрывается слой химии — чаще всего это силиконовая пропитка, которая делает ткань гладкой, но мешает ей выполнять главное: впитывать влагу. Поэтому первое, что стоит сделать после покупки, — отправить полотенце в стирку.

Почему новое полотенце стоит сразу постирать

Хлопок сам по себе отлично впитывает воду благодаря своей пористой структуре. После нескольких стирок волокна разрыхляются, становятся более воздушными — и впитываемость только растёт. Так полотенце становится действительно функциональным, а не только красивым.

Однако всё хорошо в меру. Со временем частые стирки, кондиционеры и известковый налёт из воды могут ухудшить свойства ткани. Чтобы вернуть полотенцу свежесть и впитывающую силу, можно периодически стирать его с уксусом или содой — но обязательно по отдельности, не вместе.

Забота о полотенце — это не прихоть, а способ сохранить его качество и комфорт на долгое время.

Уточнения

Полоте́нце - изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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