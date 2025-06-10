Как правильно защититься от меланомы: советы по одежде, солнцезащитному крему и безопасному отдыху на солнце

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С каждым годом число случаев меланомы продолжает расти, и ученые утверждают, что выбор одежды в теплую погоду может напрямую влиять на риск развития рака кожи. Прогнозы на 2025 год показывают, что количество случаев заболевания в Великобритании может достичь исторического рекорда — 21 300.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Как одежда влияет на риск меланомы

Исследования, проведенные Cancer Research UK, подчеркивают, что выбор одежды летом может сыграть решающую роль в защите от меланомы. Для мужчин, часто ходящих без рубашки, существует риск развития меланомы на туловище, включая грудь, спину и живот. У женщин более трети случаев меланомы развивается на ногах, что связано с ношением шорт и юбок в теплое время года.

Кроме того, важную роль в этом процессе играет площадь поверхности тела. Например, у мужчин туловище занимает больше места, чем у женщин, а у женщин большие участки кожи на ногах, что увеличивает риск повреждения кожи.

Почему важно остерегаться солнечных ожогов

Ультрафиолетовое (УФ) излучение, исходящее от солнца и соляриев, является основным фактором, вызывающим развитие меланомы — около 87% случаев заболевания связано с этим фактором. Даже один солнечный ожог может значительно повысить риск рака кожи. По словам экспертов, если вы получите ожог хотя бы раз в несколько лет, это может утроить ваш риск развития меланомы.

Что нужно делать, чтобы защититься от рака кожи

Для того чтобы минимизировать риск, специалисты рекомендуют несколько простых мер предосторожности:

Оставайтесь в тени с 11:00 до 15:00, когда солнце наиболее активно.

с 11:00 до 15:00, когда солнце наиболее активно. Носите защитную одежду : длинные рукава, брюки, шляпу и солнцезащитные очки.

: длинные рукава, брюки, шляпу и солнцезащитные очки. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и 4-5 звездами, нанося его щедро и регулярно обновляя, особенно если вы потеете или плаваете.

Тревожные прогнозы

Число случаев меланомы в Великобритании выросло в два с половиной раза с начала 1990-х годов, а среди мужчин заболеваемость увеличилась втрое. Если тренды сохранятся, к 2040 году это число может достичь 26 500 случаев в год. Важно помнить, что хотя выживаемость при раке кожи значительно улучшилась благодаря исследованиям, рост числа заболевших все равно вызывает обеспокоенность.

Что делать, если появились изменения на коже

Если вы заметили новую родинку или изменения на коже, такие как изменение размера, формы или цвета, не откладывайте визит к врачу. Это может помочь в раннем выявлении меланомы, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας "чёрный" + -ομα "опухоль"), уст. меланобласто́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

