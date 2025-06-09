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Грибок на ногтях: что делать, чтобы вернуть ногам ухоженный вид и избежать осложнений

3:18
Здоровье

С приближением лета многие из нас хотят носить обувь с открытым носком и показывать ухоженные ногти. Но что делать, если на ногах появился грибок, который меняет их внешний вид и вызывает дискомфорт? Узнайте, как быстро справиться с грибковой инфекцией ногтей и вернуть здоровый вид ногам.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Что такое онихомикоз

Онихомикоз — это грибковая инфекция, которая чаще всего поражает ногти на ногах. Это заболевание вызывает изменение цвета ногтя, его утолщение и ломкость. Грибки, такие как Trichophyton rubrum и Candida albicans, могут проникать между ногтем и кожей, что способствует развитию инфекции. Основными факторами риска являются пожилой возраст, диабет, слабый иммунитет, травмы ногтей и высокая влажность, особенно в общественных местах, таких как бассейны и раздевалки.

По словам фармацевта Клэр Невинсон, инфекция начинается с кончика ногтя и проявляется в виде белых или желтоватых полосок. Если инфекция прогрессирует, ноготь может стать ломким, желтым и даже деформироваться. Это вызывает боль и воспаление кожи вокруг ногтя, что делает раннее лечение жизненно важным.

Кто в группе риска

Грибковые инфекции чаще всего встречаются у людей старше 65 лет, тех, у кого ослаблен иммунитет или диабет, а также у тех, кто часто бывает в общественных влажных помещениях. Босые прогулки в спортивных залах, раздевалках и бассейнах — это идеальные условия для распространения грибка. Недостаточная гигиена стоп и неправильное высушивание кожи между пальцами также могут привести к развитию инфекции.

Как лечить грибок ногтей

Лечение грибка ногтей может занять несколько месяцев, поэтому важно проявлять терпение и настойчивость. Для лечения используют противогрибковые кремы, лаки и наборы для смягчения ногтей. Также фармацевт Клэр Невинсон советует всегда мыть руки после обработки ногтей и использовать отдельное полотенце для ног, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Если грибок распространился на несколько ногтей или безрецептурные средства не помогают, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист может назначить пероральные препараты или более специализированное лечение.

Профилактика и забота о ногах

Профилактика — это ключ к предотвращению грибковых инфекций. Оповестите близких и сообщите им о возможных мерах предосторожности, чтобы снизить риск заражения. Также важно соблюдать гигиену стоп, тщательно высушивать ноги, особенно между пальцами, и избегать влажных общественных мест, если это возможно.

Подготовьтесь к летним сандалиям

С приходом лета все хотят носить открытые сандалии, не стесняясь состояния своих ног. Раннее лечение грибковых инфекций — это шаг к тому, чтобы снова носить обувь с открытым носком с уверенностью. С правильным лечением и терпением вы сможете восстановить здоровье своих ногтей и избежать рецидивов.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Мозгова Ольга
Владеет методами современной диагностики заболеваний кожи и ее придатков (волосы, ногти), проводит дерматоскопию, трихоскопию, диагностику рака кожи
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