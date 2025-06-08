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Как часто стоит принимать душ после 65? Секреты ухода за кожей в зрелом возрасте

2:06
Здоровье

Для пожилых людей вопрос частоты принятия душа становится важным не только с точки зрения гигиены, но и здоровья кожи. Хотя многие люди привыкли к ежедневному душу, для тех, кому за 65, это может быть не всегда оптимально.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Рекомендации по частоте душа

С возрастом кожа становится тоньше, суше и уязвимее, поэтому регулярное использование мыла может приводить к дополнительному обезвоживанию. Врачи рекомендуют людям старше 65 лет принимать душ 2-3 раза в неделю, используя мягкие средства. Это помогает сохранить защитный барьер кожи, который с возрастом становится менее эффективным.

Если душ принимается ежедневно, специалисты советуют ограничить использование мыла до двух-трех раз в неделю. В промежутках можно мыть тело теплой водой, не используя агрессивные средства, чтобы не повредить кожу. Кроме того, важно тщательно высушивать кожу, промокая ее полотенцем.

Гигиена в возрастном возрасте

В случае, если человек не может позволить себе ежедневный душ, рекомендуется мыть определенные участки тела, такие как подмышки, гениталии и между пальцами ног. Это минимизирует риск инфекций, не повреждая кожу. Особое внимание стоит уделить тому, чтобы вода была теплой, а не горячей, и чтобы душ не длился более 3-4 минут.

Важность увлажнения

После каждого душа важно увлажнять кожу с помощью подходящих кремов. Это помогает сохранить кожу увлажненной и поддерживает защитный барьер от внешних воздействий. Особенно это важно для пожилых людей, чья кожа не может вырабатывать столько кожного сала, как раньше.

Выводы

Частота душа у пожилых людей зависит от состояния здоровья, типа кожи и сезона. Однако важно помнить, что соблюдение гигиены, правильное увлажнение и использование мягких средств помогут сохранить здоровье кожи.

Уточнения

Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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