Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ужин за копейки: мясная запеканка на 4 ломтиках хлеба станет вашим любимым блюдом
Секреты долголетия от врача с 20-летним стажем: что вы упускаете в своём рационе
Клубничный бум в Башкирии: как рост цен повлиял на сладкий бизнес
Путешествия вместо карьеры: как дайвинг в Гондурасе изменил жизнь Эшли Кей
Массовое безумие или монтаж? Как леммингов оклеветали на весь мир
Губы, как после поцелуя вишни: один оттенок, который творит чудеса
Эта мелочь при замене масла оборачивается отказом в гарантии — и вы об этом не знали
Доволен результатом и всем советует: какая пластическая операция преобразила Евгения Плющенко
Собак на вашем участке больше не будет: 7 проверенных способов защитить огород от вредителей

Рецепты для здоровой печени: 5 продуктов для детоксикации и снижения жира

2:52
Здоровье

Жировая дистрофия печени, также известная как гепатостеатоз, может возникнуть из-за накопления избыточного жира в клетках печени. Это мешает нормальной работе органа и может привести к серьёзным заболеваниям. Для поддержания здоровья печени и облегчения симптомов жировой дистрофии важно правильно питаться. Диетолог Ашима Ачантани в своих соцсетях делится списком из пяти продуктов, которые помогают поддерживать здоровье печени, снижать уровень жира и способствуют детоксикации.

Живот
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Живот

Куркума

  • Куркума — это мощный природный детоксикант. Ашима рекомендует добавлять куркуму с черным перцем в воду или молоко и пить эту смесь один раз в день в течение недели, после чего делать перерыв на две недели. Куркума способствует очищению печени и снижению воспалений, что очень важно при жировой дистрофии печени.

Чеснок

  • Чеснок — ещё один продукт, который активно поддерживает здоровье печени. Ашима советует добавлять тертый чеснок в еду или принимать его с водой. Чеснок помогает снизить жир в печени и обладает противовоспалительными свойствами, улучшая метаболические процессы в клетках печени.

Лимон

  • Лимонный сок является отличным средством для очищения печени. Сок одного лимона, добавленный в воду или использованный для заправки пищи, помогает ускорить процесс детоксикации печени и способствует улучшению пищеварения. Лимон также является богатым источником витамина С, который поддерживает иммунную систему.

Помидор

  • Помидоры богаты антиоксидантами, такими как ликопин, который помогает защищать клетки печени от повреждений. Добавление помидоров в салаты или употребление их в свежем виде способствует улучшению работы печени, снижая уровень воспаления и поддерживая здоровую функцию органа.

Овес

  • Овес богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения и не наносит вреда печени. Он помогает снижать уровень холестерина и способствует нормализации обмена веществ. Овес можно есть в виде каши, добавлять в салаты или готовить из него различные блюда, такие как роти или овсяный бхел.

Что такое жировая дистрофия печени

Жировая дистрофия печени (гепатостеатоз) возникает, когда в печени накапливается слишком много жира, что мешает её нормальной работе. Печень играет важную роль в детоксикации организма и метаболизме углеводов, жиров и белков. Существует два типа жировой болезни печени: алкогольный (AFLD) и неалкогольный (NAFLD), который часто связан с ожирением, диабетом или метаболической дисфункцией.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Еда и рецепты
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым Аудио 
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Садоводство, цветоводство
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит
Этот напиток ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение — начни утро с правильного выбора
Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака
Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной
Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия
Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна
Как сохранить свежесть волос в отпуске надолго: простое решение с незаменимым средством
Ужас на грядках: кто и почему угрожает вашему урожаю баклажанов
Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.