Невидимое воспаление: чем на самом деле грозит привычный фастфуд

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало: достаточно всего недели на жирной диете, чтобы нарушить работу важнейших защитных механизмов кишечника. Учёные из Австралии обнаружили, что насыщенные жиры снижают уровень белка IL-22 - он отвечает за восстановление тканей и поддержание здоровой слизистой оболочки кишечника.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд

Как фастфуд разрушает кишечник изнутри

Уже через два дня после начала питания, богатого жиром, в организме подопытных животных начали происходить изменения: снижался уровень IL-22, а к концу недели стенки кишечника утолщались, иммунные клетки скапливались, и защитные барьеры ослабевали. Всё это — признаки скрытого воспаления.

Самое коварное в этом процессе — его незаметность. Пока человек продолжает есть фастфуд, в организме медленно развивается воспаление, которое со временем может перейти в хроническую форму.

Хорошая новость: отказаться от вредной еды — значит дать организму шанс восстановиться. Замена насыщенных жиров на полезные ненасыщенные помогает нормализовать работу кишечника и вернуть здоровье изнутри.

Уточнения

Фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

