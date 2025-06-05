Напиток, который снижает риск рака печени — и он уже есть у вас дома

Учёные из Университета Хиросимы обнаружили: зелёный чай способен замедлять и даже обращать вспять развитие хронических заболеваний печени. Особое внимание они уделили его влиянию на воспалительные процессы и нарушения обмена веществ, которые со временем могут привести к одной из самых распространённых форм рака печени — гепатоцеллюлярной карциноме.
Оказалось, что ключевая сила напитка — в катехинах. Один из них, эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Он не только уменьшает воспаление, но и помогает контролировать уровень жира в печени, снижая риски, связанные с неалкогольной жировой болезнью.
Исследование также показало, что регулярное употребление зелёного чая способствует снижению уровня печёночных ферментов АЛТ и АСТ - а это признак того, что печень получает меньше повреждений.
Конечно, чай — не панацея. Но как часть образа жизни, ориентированного на здоровье, он может стать надёжным союзником в профилактике и даже возможном восстановлении печени.
Катехины - органические вещества из группы флавоноидов.
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