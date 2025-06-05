Они перестали ходить в спортзал — и причина не в лени

Фитнес больше не ассоциируется у многих молодых людей с пользой и бодростью. Всё чаще тренировки вызывают тревогу, а спортзалы становятся местом, где сложно чувствовать себя в безопасности. Опрос от компании Levity показал: 80 % зумеров и 77 % миллениалов испытывают беспокойство во время занятий. Причина — страх критики и возможная съёмка на чужой смартфон.
Социальные сети усилили этот дискомфорт. Более трети участников опроса признались, что отказались от посещения залов именно из-за видеороликов с тренировками, которые регулярно появляются онлайн. Каждого шестого пугает перспектива случайно попасть в чью-то сторис. И хотя только 10 % респондентов сами вели съёмку, в объектив попадали и другие люди — порой без их ведома.
Блогеры, по мнению большинства, портят атмосферу: 75 % опрошенных уверены, что видеосъёмка в зале делает тренировки некомфортными. Столько же считают, что съёмки нужно запретить вовсе. Против выступили лишь 7 %.
Фитнес-клубы всё ещё нужны — как место, где можно двигаться, отдыхать, восстанавливаться. Но чтобы вернуть туда молодёжь, придётся пересмотреть не только тренировки, но и правила общения, приватности и уважения.
Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
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