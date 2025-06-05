Они перестали ходить в спортзал — и причина не в лени

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес больше не ассоциируется у многих молодых людей с пользой и бодростью. Всё чаще тренировки вызывают тревогу, а спортзалы становятся местом, где сложно чувствовать себя в безопасности. Опрос от компании Levity показал: 80 % зумеров и 77 % миллениалов испытывают беспокойство во время занятий. Причина — страх критики и возможная съёмка на чужой смартфон.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Почему молодёжь уходит из спортзалов

Социальные сети усилили этот дискомфорт. Более трети участников опроса признались, что отказались от посещения залов именно из-за видеороликов с тренировками, которые регулярно появляются онлайн. Каждого шестого пугает перспектива случайно попасть в чью-то сторис. И хотя только 10 % респондентов сами вели съёмку, в объектив попадали и другие люди — порой без их ведома.

Блогеры, по мнению большинства, портят атмосферу: 75 % опрошенных уверены, что видеосъёмка в зале делает тренировки некомфортными. Столько же считают, что съёмки нужно запретить вовсе. Против выступили лишь 7 %.

Фитнес-клубы всё ещё нужны — как место, где можно двигаться, отдыхать, восстанавливаться. Но чтобы вернуть туда молодёжь, придётся пересмотреть не только тренировки, но и правила общения, приватности и уважения.

Уточнения

Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



