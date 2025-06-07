Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит
Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака
Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной
Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия
Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна
Как сохранить свежесть волос в отпуске надолго: простое решение с незаменимым средством
Ужас на грядках: кто и почему угрожает вашему урожаю баклажанов
Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной

Этот напиток ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение — начни утро с правильного выбора

2:50
Здоровье

Бузина — это не только красивое и ароматное растение, которое украшает сады, но и настоящий кладезь полезных свойств. Этот дар природы стоит использовать на полную мощность, ведь напитки и деликатесы, приготовленные из бузины, могут принести значительную пользу здоровью.

Сироп из бузины и ягоды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сироп из бузины и ягоды

Почему стоит пить сироп из бузины

Если бы можно было назначать сироп из бузины, это было бы отличным решением для поддержания здоровья. Сироп, приготовленный с минимальным количеством сахара, имеет те же полезные свойства, что и чай, заваренный из цветков бузины. Черная бузина, распространенная в нашей стране, используется в медицине еще с древности, а её цветы и ягоды обладают многочисленными лечебными свойствами.

Преимущества бузины для здоровья

Поддержка нормального давления

  • Бузина помогает снизить артериальное давление, что делает её идеальным напитком для людей, страдающих от гипертонии. Это природное средство действует как мягкий и эффективный способ нормализовать давление без побочных эффектов химических препаратов.

Улучшение пищеварения

  • Сироп из бузины также обладает мочегонными и жаропонижающими свойствами, а его употребление помогает при простуде и нарушениях пищеварения. Бузина поддерживает нормальную работу кишечника, а её слабительное действие полезно для людей, страдающих от запоров.

Поддержка иммунной системы

  • Богатая витаминами (особенно витамином С), бузина помогает укрепить иммунитет, защищая организм от инфекций и вирусов. Она особенно полезна в холодное время года, когда риск простудных заболеваний повышается.

Другие полезные свойства бузины

Бузина также известна своими дезинфицирующими, противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами. Индейцы использовали её не только для укрепления здоровья, но и для ухода за кожей, а также для компрессов для глаз. В наше время бузина продолжает использоваться как эффективный детоксикант, помогающий очистить организм от токсинов.

Её применение также актуально для борьбы с кожными проблемами, такими как прыщи и сыпь. Благодаря высокому содержанию калия и витаминов, бузина оказывает полезное влияние на состояние кожи и помогает при различных воспалениях.

Как использовать бузину

Сироп из бузины можно легко приготовить дома. Главное — не переборщить с количеством сахара, чтобы не свести на нет полезные свойства этого растения. Также бузину можно использовать для приготовления чая, варенья, вина и даже запеканок с её цветами, придающими блюду уникальный вкус.

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит
Этот напиток ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение — начни утро с правильного выбора
Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака
Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной
Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия
Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна
Как сохранить свежесть волос в отпуске надолго: простое решение с незаменимым средством
Ужас на грядках: кто и почему угрожает вашему урожаю баклажанов
Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.