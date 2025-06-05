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Обычный овощ вызвал сбой в организме: как тренд с морковью стал угрозой

1:01
Здоровье

В соцсетях распространился тренд под названием carrotmaxxing - пользователи массово налегают на морковь, надеясь добиться золотистого оттенка кожи. Всё дело в каротине, который действительно может придать коже лёгкий оранжевый тон. Но когда увлечение переходит границы разумного, организм начинает подавать тревожные сигналы.

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Избыток каротина вызывает картинемию - кожа становится ярко-жёлтой или оранжевой. Однако опасность не только в оттенке. Морковь содержит натрий, и его чрезмерное потребление может привести к серьёзным последствиям. Яркий пример — блогерша под ником SydneyPacce. Она попала в реанимацию с полиорганной недостаточностью после морковного марафона.

Врачи вовремя оказали помощь, и девушка пошла на поправку. Но её история — напоминание о том, что даже самый безобидный овощ может навредить, если превратить его в средство для красоты.

Уточнения

Морковь обыкнове́нная — двулетнее, реже однолетнее травянистое растение, вид рода Морковь семейства Зонтичные.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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