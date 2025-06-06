Ментоловая революция в борьбе с болезнью Альцгеймера: что обнаружили ученые

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что ментол, обычное химическое соединение, может значительно улучшать когнитивные способности у мышей с болезнью Альцгеймера. Это открытие стало настоящим сюрпризом для ученых, так как ментол не только уменьшает воспаление в мозге, но и останавливает ухудшение памяти у животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

Как запах влияет на мозг

Ученые заметили, что при вдыхании ментола у мышей с болезнью Альцгеймера уровень белка IL-1β, связанного с воспалением, существенно снижался. Этот белок часто становится причиной ухудшения когнитивных способностей, но его снижение, как показали эксперименты, предотвращает деградацию памяти. Интересно, что ментол также улучшал память у здоровых мышей.

"Мы сфокусировались на обонятельной системе и её связи с иммунной и нервной системами, и нашли, что ментол является иммуностимулирующим запахом, который может улучшать когнитивные способности", — отметил иммунолог Хуан Хосе Ласарте.

Удивительные результаты

После шести месяцев воздействия ментола когнитивные функции у мышей с болезнью Альцгеймера не ухудшились, а в некоторых случаях даже улучшились. Это стало возможным благодаря восстановлению нормального уровня белка IL-1β в мозге, что открыло новые горизонты в изучении возможных методов лечения болезни Альцгеймера.

Также ученые продемонстрировали, что блокировка регуляторных Т-клеток (которые контролируют иммунную систему) приводит к аналогичному эффекту. Это создает потенциал для разработки новых методов лечения, направленных на снижение воспаления и улучшение когнитивных способностей.

Запахи как терапевтические агенты

Ранее уже было установлено, что запахи могут вызывать изменения в мозге, влияя на память и эмоции. Но это исследование идет дальше, показывая, что ментоловая терапия может стать важным инструментом в борьбе с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями центральной нервной системы, такими как болезнь Паркинсона.

Почему это важно

В будущем использование запахов, как и иммуномодуляторов, может стать частью новых терапевтических стратегий, направленных на профилактику и лечение болезни Альцгеймера. Этот эксперимент, несмотря на успех, требует дальнейших исследований на людях, чтобы окончательно подтвердить эффективность такого подхода.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

