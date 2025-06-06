От изжоги до рефлюкса: 5 продуктов, которые нужно исключить прямо сейчас

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы страдаете от рефлюкса или эзофагита, то знаете, как важно следить за тем, что попадает в ваш рацион. Однако многие продукты, которые кажутся полезными, могут на самом деле ухудшать ваше самочувствие. В этой статье мы расскажем о пяти неожиданных продуктах, от которых стоит отказаться, чтобы улучшить своё состояние и уменьшить симптомы.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Цитрусовые и фруктовые соки

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, могут повысить кислотность в желудке. Это раздражает пищевод и способствует возникновению изжоги и рефлюкса. Несмотря на то, что цитрусовые богаты витамином С, они могут быть проблемными для людей с рефлюксом. Вместо них попробуйте более нейтральные фрукты, такие как яблоки или бананы, которые легче переносятся и также полезны для организма.

Острая пища

Острые специи, такие как перец чили или карри, могут раздражать слизистую оболочку пищевода и увеличивать выработку желудочной кислоты. Это приводит к усилению симптомов рефлюкса и изжоги. Вместо острой пищи используйте более мягкие специи, например, базилик, розмарин или петрушку, чтобы добавить вкус без риска для здоровья.

Жирная и жареная пища

Жирные и жареные продукты замедляют процесс пищеварения и увеличивают давление в желудке, что способствует возвращению кислоты в пищевод. Часто к таким продуктам относят фастфуд, чипсы, жареное мясо и картошку. Чтобы избежать неприятных симптомов, сократите их потребление и попробуйте готовить еду с использованием менее жирных методов, например, запекания или гриля.

Молочные продукты

Некоторые молочные продукты, особенно жирные, такие как сливки, твердые сыры и мороженое, могут стимулировать выработку желудочной кислоты и усугубить симптомы рефлюкса. Попробуйте заменить их растительными альтернативами — миндальным, овсяным или кокосовым молоком, которые легче усваиваются и не вызывают раздражения.

Шоколад

Шоколад, хотя и кажется безвредным, может стать причиной изжоги у людей с кислотным рефлюксом. Присутствие теобромина и кофеина в шоколаде расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что способствует подъему желудочной кислоты. Чтобы удовлетворить тягу к сладкому, попробуйте заменить шоколад на сухофрукты или овсяные десерты.

Соблюдая осознанную диету и исключив эти продукты, вы сможете улучшить своё самочувствие и уменьшить симптомы рефлюкса. Не забывайте, что каждый организм индивидуален, и для подбора оптимальной диеты всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

