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Метод, который изменит подход к лечению суставов: безопасно и эффективно

1:14
Здоровье

Учёные из Университета Техаса в Эль-Пасо нашли способ облегчить боль в коленях при остеоартрите с помощью мягкой стимуляции блуждающего нерва — без таблеток и уколов. Терапия называется чрескожной электронейростимуляцией (ЧЭНС) и проводится через кожу за ухом.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Электростимуляция уха помогла уменьшить боль в коленях

Метод оказался безопасным и неинвазивным, а главное — действенным. В эксперименте участвовали 30 взрослых с болью в коленях. Их попросили заранее не принимать обезболивающие, чтобы эффект был честным. После одного часа стимуляции болевые ощущения уменьшились у трети участников — сразу и даже спустя 15 минут.

Ранее ЧЭНС применяли при несварении и хронической боли, а теперь её возможности могут расшириться на остеоартрит. Метод улучшает работу парасимпатической нервной системы, которая, среди прочего, отвечает за восстановление организма и снижение воспаления.

Хотя исследование небольшое, его результаты дают надежду тем, кто ищет мягкую и доступную альтернативу традиционным методам лечения.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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