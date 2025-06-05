Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские биотехнологии штурмуют мир: куда уходят миллиарды США и стран Европы
Вылили масло в раковину? Готовьте 15 000 рублей на ремонт канализации
Я увидел ракету: Влад Лисовец о скандальном наряде певицы Кати IOWA
От Олимпиады до семейного отдыха: как Ли-Вэлли стал центром водных развлечений
Больше не будете готовить по-другому: этот простой картофельный салат затмит все остальные рецепты
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
Что взять на дачу? 6 важнейших вещей для комфортного проживания и отдыха
Прорыв в лечении ВИЧ: учёные разработали уникальную технологию для уничтожения вируса
Почему хайкинг в Сеуле стал трендом для иностранцев: мнения участников

Завтрак для контроля артериального давления: что и когда съесть, чтобы поддержать здоровье

2:34
Здоровье

Завтрак действительно может стать важным шагом в поддержании нормального артериального давления. Как утверждает доктор Рипл Хансалия, специалист по электрофизиологии в Медицинском центре Университета Джерси-Шор, правильный завтрак не только помогает организму, но и может значительно повлиять на уровень давления.

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Преимущества здорового завтрака

Завтрак важен не только для зарядки энергии на день, но и для поддержания здоровья в целом. Вот как питательный завтрак влияет на ваше состояние:

  • Регулирует уровень сахара в крови после ночного голодания.
  • Предотвращает переедание в течение дня, снижая риск ожирения и метаболических заболеваний.
  • Повышает уровень энергии, что способствует улучшению физической активности.
  • Снижает уровень кортизола, что непосредственно влияет на снижение артериального давления.
  • Помогает восстановить естественные циклы сна и бодрствования организма.
  • Улучшает чувствительность к инсулину, поддерживая здоровье сердца.

Когда завтракать

"Постоянство в времени завтрака играет ключевую роль", — объясняет доктор Хансалия.

Он рекомендует есть в течение одного-двух часов после пробуждения. Это помогает предотвратить стресс для организма и снижает ощущение голода, что способствует правильному выбору пищи в течение дня.

Что насчет прерывистого голодания

Популярные диеты, такие как прерывистое голодание, могут побуждать пропускать завтрак или откладывать первый прием пищи. Но, как утверждает доктор Хансалия, пропуск завтрака может повысить уровень гормона стресса — кортизола, который в свою очередь приводит к повышению артериального давления. Поэтому регулярное утреннее питание поможет избежать этого риска.

Идеальные продукты для завтрака

Чтобы завтрак принес максимальную пользу для сердца, важно включать разнообразные продукты:

  • Углеводы: фрукты, овощи, цельные зерна.
  • Белки: яйца, греческий йогурт.
  • Жиры: орехи, семена, авокадо.

Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием натрия, так как они могут временно повысить давление.

Как поддерживать здоровое давление

Чтобы контролировать артериальное давление, важно сочетать здоровое питание с физической активностью и поддержанием нормального веса. Эти три компонента — основа здоровья, подтвержденная множеством исследований.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Последние материалы
Завтрак для контроля артериального давления: что и когда съесть, чтобы поддержать здоровье
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
Что взять на дачу? 6 важнейших вещей для комфортного проживания и отдыха
Прорыв в лечении ВИЧ: учёные разработали уникальную технологию для уничтожения вируса
Почему хайкинг в Сеуле стал трендом для иностранцев: мнения участников
Парковка под деревом: удобство, за которое придётся расплачиваться
Шокирующая правда: 95% хозяек не используют главную функцию своей стиралки
Летний гардероб 2025: какие платья больше не в тренде и что носить вместо них
Маленькая монета, большая цена: как 50 пенсов покоряют аукционы
Этот аромат сведет с ума: главный секрет бабушкиных щей — и пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.