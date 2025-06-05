Завтрак для контроля артериального давления: что и когда съесть, чтобы поддержать здоровье

Завтрак действительно может стать важным шагом в поддержании нормального артериального давления. Как утверждает доктор Рипл Хансалия, специалист по электрофизиологии в Медицинском центре Университета Джерси-Шор, правильный завтрак не только помогает организму, но и может значительно повлиять на уровень давления.
Завтрак важен не только для зарядки энергии на день, но и для поддержания здоровья в целом. Вот как питательный завтрак влияет на ваше состояние:
"Постоянство в времени завтрака играет ключевую роль", — объясняет доктор Хансалия.
Он рекомендует есть в течение одного-двух часов после пробуждения. Это помогает предотвратить стресс для организма и снижает ощущение голода, что способствует правильному выбору пищи в течение дня.
Популярные диеты, такие как прерывистое голодание, могут побуждать пропускать завтрак или откладывать первый прием пищи. Но, как утверждает доктор Хансалия, пропуск завтрака может повысить уровень гормона стресса — кортизола, который в свою очередь приводит к повышению артериального давления. Поэтому регулярное утреннее питание поможет избежать этого риска.
Чтобы завтрак принес максимальную пользу для сердца, важно включать разнообразные продукты:
Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием натрия, так как они могут временно повысить давление.
Чтобы контролировать артериальное давление, важно сочетать здоровое питание с физической активностью и поддержанием нормального веса. Эти три компонента — основа здоровья, подтвержденная множеством исследований.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.