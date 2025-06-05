Завтрак для контроля артериального давления: что и когда съесть, чтобы поддержать здоровье

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак действительно может стать важным шагом в поддержании нормального артериального давления. Как утверждает доктор Рипл Хансалия, специалист по электрофизиологии в Медицинском центре Университета Джерси-Шор, правильный завтрак не только помогает организму, но и может значительно повлиять на уровень давления.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Преимущества здорового завтрака

Завтрак важен не только для зарядки энергии на день, но и для поддержания здоровья в целом. Вот как питательный завтрак влияет на ваше состояние:

Регулирует уровень сахара в крови после ночного голодания.

после ночного голодания. Предотвращает переедание в течение дня, снижая риск ожирения и метаболических заболеваний.

в течение дня, снижая риск ожирения и метаболических заболеваний. Повышает уровень энергии , что способствует улучшению физической активности.

, что способствует улучшению физической активности. Снижает уровень кортизола , что непосредственно влияет на снижение артериального давления.

, что непосредственно влияет на снижение артериального давления. Помогает восстановить естественные циклы сна и бодрствования организма.

организма. Улучшает чувствительность к инсулину, поддерживая здоровье сердца.

Когда завтракать

"Постоянство в времени завтрака играет ключевую роль", — объясняет доктор Хансалия.

Он рекомендует есть в течение одного-двух часов после пробуждения. Это помогает предотвратить стресс для организма и снижает ощущение голода, что способствует правильному выбору пищи в течение дня.

Что насчет прерывистого голодания

Популярные диеты, такие как прерывистое голодание, могут побуждать пропускать завтрак или откладывать первый прием пищи. Но, как утверждает доктор Хансалия, пропуск завтрака может повысить уровень гормона стресса — кортизола, который в свою очередь приводит к повышению артериального давления. Поэтому регулярное утреннее питание поможет избежать этого риска.

Идеальные продукты для завтрака

Чтобы завтрак принес максимальную пользу для сердца, важно включать разнообразные продукты:

Углеводы : фрукты, овощи, цельные зерна.

: фрукты, овощи, цельные зерна. Белки : яйца, греческий йогурт.

: яйца, греческий йогурт. Жиры: орехи, семена, авокадо.

Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием натрия, так как они могут временно повысить давление.

Как поддерживать здоровое давление

Чтобы контролировать артериальное давление, важно сочетать здоровое питание с физической активностью и поддержанием нормального веса. Эти три компонента — основа здоровья, подтвержденная множеством исследований.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

