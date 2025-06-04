Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Село против одного: как газопровод разрушил мечты жителя Удмуртии
Касторовый шпион: как обычное масло ведёт двойную игру против седых волос
Машины 10–14 лет — тихие убийцы бюджета: как стареющий автопарк оставляет нас без штанов
Сибирь без удобств: деревня, которую забыли в 21 веке
Обвалы продаж: какие авто остаются на плаву в условиях кризиса российского рынка
Топ-5 самых мощных мотоциклов XX века
Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: у нас тёплые человеческие отношения
Целебные воды, древние замки и гастрономические открытия: вот почему остров Искья не оставит вас равнодушным
Снижение ставок по депозитам: как крупные банки пытаются надавить на ЦБ

Холодильник не спасёт: где прячутся бактерии, и почему еда становится опасной

1:17
Здоровье

Готовить еду на несколько дней вперёд удобно, но за этим удобством могут скрываться серьёзные риски. Потеря витаминов, размножение бактерий, образование канцерогенов - вот лишь часть возможных последствий.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Почему готовка на неделю может обернуться проблемой

Повторный разогрев пищи снижает её питательность: витамины и микроэлементы постепенно разрушаются. Особенно это касается таких продуктов, как жареный картофель — при многократной термообработке в нём могут появиться опасные соединения.

Не меньшую угрозу представляет и неправильное хранение: если блюда находятся рядом и без герметичной упаковки, повышается риск перекрёстного заражения. Сальмонелла и кишечная палочка легко передаются от одного ингредиента к другому, особенно при нарушении температурного режима.

Чтобы минимизировать риски, еду стоит отправлять в холодильник максимум через два часа после готовки, а в жару — через час. Срок годности у разных блюд свой: мясо и супы — до четырёх дней, каши и запеканки — не больше трёх. Придерживаясь этих простых правил, можно сохранить как здоровье, так и пользу домашних заготовок.

Уточнения

Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Здоровье
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало Аудио 
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Удивительный способ подкислить почву — голубика растёт как на дрожжах Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Это вам не Украина: спецоперация в Прибалтике будет молниеносной, но она будет Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Последние материалы
Касторовый шпион: как обычное масло ведёт двойную игру против седых волос
Машины 10–14 лет — тихие убийцы бюджета: как стареющий автопарк оставляет нас без штанов
Сибирь без удобств: деревня, которую забыли в 21 веке
Обвалы продаж: какие авто остаются на плаву в условиях кризиса российского рынка
Топ-5 самых мощных мотоциклов XX века
Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: у нас тёплые человеческие отношения
Целебные воды, древние замки и гастрономические открытия: вот почему остров Искья не оставит вас равнодушным
Снижение ставок по депозитам: как крупные банки пытаются надавить на ЦБ
Каждую ночь он таскает камни на вершину холма: енот, которого не может понять наука
Все решили, что сошёл с ума, когда закопал носки — а потом увидели, как растёт урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.