Холодильник не спасёт: где прячутся бактерии, и почему еда становится опасной

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Готовить еду на несколько дней вперёд удобно, но за этим удобством могут скрываться серьёзные риски. Потеря витаминов, размножение бактерий, образование канцерогенов - вот лишь часть возможных последствий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Почему готовка на неделю может обернуться проблемой

Повторный разогрев пищи снижает её питательность: витамины и микроэлементы постепенно разрушаются. Особенно это касается таких продуктов, как жареный картофель — при многократной термообработке в нём могут появиться опасные соединения.

Не меньшую угрозу представляет и неправильное хранение: если блюда находятся рядом и без герметичной упаковки, повышается риск перекрёстного заражения. Сальмонелла и кишечная палочка легко передаются от одного ингредиента к другому, особенно при нарушении температурного режима.

Чтобы минимизировать риски, еду стоит отправлять в холодильник максимум через два часа после готовки, а в жару — через час. Срок годности у разных блюд свой: мясо и супы — до четырёх дней, каши и запеканки — не больше трёх. Придерживаясь этих простых правил, можно сохранить как здоровье, так и пользу домашних заготовок.

Уточнения

Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

