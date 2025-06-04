Эти 11 скрытых признаков влияют на момент, когда ребёнок начинает ходить

Большинство детей делает первые шаги в возрасте от 8 до 24 месяцев, и на это влияет не только окружающая среда, но и особенности ДНК. Масштабное исследование, в котором участвовало более 70 000 младенцев, выявило 11 генетических маркеров, связанных с тем, когда малыш начинает ходить. Эти гены, в том числе RBL2, участвуют в формировании коры головного мозга, управляющей движениями и равновесием.
Раньше считалось, что ключевую роль играют внешние факторы: как ребёнка воспитывают, сколько с ним занимаются. Теперь стало ясно, что внутренняя "настройка" организма тоже многое определяет.
Любопытный факт: дети, которые начинают ходить позже, могут реже сталкиваться с диагнозом СДВГ и чаще добиваются успехов в учёбе. Это ещё раз подчёркивает, что развитие — это не гонка, и у каждого свой темп.
Если ваш малыш пока не спешит шагать — это не повод для тревоги. Главное — поддержка, забота и вера в его уникальный путь.
Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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