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Эти 11 скрытых признаков влияют на момент, когда ребёнок начинает ходить

1:13
Здоровье

Большинство детей делает первые шаги в возрасте от 8 до 24 месяцев, и на это влияет не только окружающая среда, но и особенности ДНК. Масштабное исследование, в котором участвовало более 70 000 младенцев, выявило 11 генетических маркеров, связанных с тем, когда малыш начинает ходить. Эти гены, в том числе RBL2, участвуют в формировании коры головного мозга, управляющей движениями и равновесием.

Мальчик в море
Фото: unsplash.com by Max Goncharov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мальчик в море

Почему одни дети начинают ходить раньше других

Раньше считалось, что ключевую роль играют внешние факторы: как ребёнка воспитывают, сколько с ним занимаются. Теперь стало ясно, что внутренняя "настройка" организма тоже многое определяет.

Любопытный факт: дети, которые начинают ходить позже, могут реже сталкиваться с диагнозом СДВГ и чаще добиваются успехов в учёбе. Это ещё раз подчёркивает, что развитие — это не гонка, и у каждого свой темп.

Если ваш малыш пока не спешит шагать — это не повод для тревоги. Главное — поддержка, забота и вера в его уникальный путь.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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