Грибковая инфекция, которая убивает: как глобальное потепление ускоряет распространение опасных патогенов

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что один из самых опасных грибков — Aspergillus — может стать глобальной угрозой. В условиях потепления климата он будет расширять свой ареал, превращаясь в реальную угрозу для здоровья миллионов людей по всему миру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микроскопическая фотография гриба Aspergillus

Потенциальная угроза для здоровья

Грибы рода Aspergillus уже давно живут среди нас. Они распространены по всему миру, растут в почве и воздухе, образуя микроскопические споры. Хотя большинство людей не замечают их воздействия, для людей с ослабленным иммунитетом или заболеваниями легких эти грибы могут быть смертельно опасны.

Аспергиллез, инфекция, вызванная Aspergillus, вызывает у больных легочные заболевания, которые часто трудно диагностировать. Этот грибок вызывает смертность от 20 до 40% и является причиной гибели около 2,5 миллионов человек в год.

Как изменение климата усиливает проблему

В новом исследовании ученые из Манчестерского университета использовали компьютерные модели, чтобы предсказать, как изменения климата могут повлиять на распространение Aspergillus. Согласно прогнозам, с каждым годом этот грибок будет распространяться в новые регионы — в том числе в Северную Америку, Европу, Китай и Россию.

По мере повышения температуры глобальное потепление может открыть новые территории для этого грибка. В некоторых районах его распространение может увеличиться на 77,5% к 2100 году. Особенно уязвимыми окажутся страны Европы, где может быть подвергнуто опасности до 9 миллионов человек.

Грибковая инфекция и устойчивость к лечению

Одна из проблем заключается в том, что грибковые инфекции становятся устойчивыми к лечению. Существует всего четыре класса противогрибковых препаратов, и они не всегда эффективны. Кроме того, грибы Aspergillus начинают приспосабливаться к теплу, что помогает им выживать в организме человека и вызывает все больше случаев заболеваний.

Исследования показывают, что эти грибки также наносят ущерб сельскому хозяйству, что представляет угрозу продовольственной безопасности.

Подготовка к будущим угрозам

Грибковые патогены, такие как Aspergillus, становятся все более устойчивыми к лечению, и климатическое изменение усугубляет эту проблему. Ученые подчеркивают, что нам нужно срочно уделить больше внимания грибковым заболеваниям, поскольку их влияние на здоровье людей может возрасти.

Уточнения

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.

