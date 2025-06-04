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Прощай, шпинат: это растение в разы полезнее и вкуснее — открой его секреты

1:16
Здоровье

Что, если бы вы узнали, что крапива — это не просто сорняк, который мы вырываем в саду? На самом деле, это настоящий суперпродукт, который может значительно обогатить ваше питание. В Венгрии его даже дают бесплатно, а у нас в большинстве случаев он остаётся незамеченным.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крапива

Почему крапива полезнее шпината

Это растение намного полезнее, чем мы привыкли думать. Крапива содержит гораздо больше железа, чем даже шпинат, и при этом является отличным источником витамина С и кальция. Она помогает поддерживать уровень железа в организме, а также способствует укреплению костей.

Как использовать крапиву на кухне

Не стоит недооценивать крапиву, ведь она обладает удивительной универсальностью в кулинарии. С неё можно приготовить массу полезных и вкусных блюд. Например, сок крапивы или смузи, суп из крапивы, запеченная крапива в выпечке или даже пицца с крапивой — все это отличные способы добавить этот полезный ингредиент в свой рацион.

Вместо того чтобы просто вырывать крапиву из сада, попробуйте использовать её в приготовлении пищи. Это будет не только вкусно, но и полезно для вашего здоровья.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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