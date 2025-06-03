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Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей

2:34
Здоровье

Важное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior, раскрывает неожиданные результаты: взаимодействие с цифровыми технологиями может снизить риск когнитивных нарушений у людей среднего и старшего возраста на 58%. Это открытие переворачивает традиционное мнение о вреде технологий для ума.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Как исследование связано с развитием когнитивных способностей

Исследователи провели систематический обзор 57 исследований, охватив более 411 000 участников в возрасте от 50 лет и старше. Они анализировали, влияет ли использование технологий на мозг людей, которым довелось быть первой волной, регулярно использующей цифровые устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры.

"Наши результаты показывают, что технологии могут не только не вредить мозгу, но и способствовать его сохранению", — говорят соавторы исследования, клинический нейропсихолог Джаред Бенге и доцент Майкл Скаллин.

Их анализ демонстрирует, что нет достоверных доказательств существования так называемой "цифровой деменции".

Ключевые выводы исследования

  • Цифровая стимуляция: использование технологий помогает активировать мозг, что поддерживает когнитивные функции.
  • Социальное взаимодействие: технологии облегчают общение, что положительно сказывается на когнитивном здоровье.
  • Поддержка для пожилых: исследование подчеркивает важность обучения пожилых людей использованию смартфонов и планшетов, что может стимулировать умственные способности.

Важное замечание для семей

Майкл Скаллин рекомендует, чтобы семьи поощряли пожилых членов попробовать новые технологии:

"Если у вас есть родственники, которые избегают использования технологий, возможно, стоит вернуть их к этому вопросу. Простые приложения для работы с фотографиями или обмена сообщениями могут стать хорошим стартом."

Технологии как ключ к долголетию мозга

В заключение, использование цифровых технологий может стать важным инструментом в поддержании когнитивных функций, особенно в пожилом возрасте. Научные данные демонстрируют, что активное взаимодействие с современными гаджетами способствует улучшению мозговой активности и даже снижает риск когнитивных нарушений. Возможно, именно в этом заключается секрет долгожителей, которые не боятся осваивать новые технологии.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния - это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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