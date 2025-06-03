Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей

Важное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior, раскрывает неожиданные результаты: взаимодействие с цифровыми технологиями может снизить риск когнитивных нарушений у людей среднего и старшего возраста на 58%. Это открытие переворачивает традиционное мнение о вреде технологий для ума.
Исследователи провели систематический обзор 57 исследований, охватив более 411 000 участников в возрасте от 50 лет и старше. Они анализировали, влияет ли использование технологий на мозг людей, которым довелось быть первой волной, регулярно использующей цифровые устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры.
"Наши результаты показывают, что технологии могут не только не вредить мозгу, но и способствовать его сохранению", — говорят соавторы исследования, клинический нейропсихолог Джаред Бенге и доцент Майкл Скаллин.
Их анализ демонстрирует, что нет достоверных доказательств существования так называемой "цифровой деменции".
Майкл Скаллин рекомендует, чтобы семьи поощряли пожилых членов попробовать новые технологии:
"Если у вас есть родственники, которые избегают использования технологий, возможно, стоит вернуть их к этому вопросу. Простые приложения для работы с фотографиями или обмена сообщениями могут стать хорошим стартом."
Когнити́вные наруше́ния - это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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