Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту
Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой
Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен
Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования
Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете
Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины
Около 200 килограммов: Стивен Сигал сильно прибавил в весе
Панголины — их чешуя стоит целое состояние: почему мы теряем этих уникальных животных

Забудь о диетах: этот орех поможет тебе контролировать вес и поддерживать здоровье

2:04
Здоровье

Если вы ищете здоровую и вкусную альтернативу обычным орехам, стоит обратить внимание на пекан. Этот орех с маслянистой текстурой и сладким вкусом не только наслаждает, но и приносит пользу организму. Пекан — идеальная закуска для любителей чего-то сладенького и питательного.

орехи пекан
Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
орехи пекан

В чем его польза

Орехи пекан — это не просто вкусное дополнение к рациону, но и настоящий кладезь полезных веществ. Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и микроэлементы, которые поддерживают здоровье и благополучие. Одним из главных преимуществ пекана является его способность поддерживать здоровье сердца и костей. Он богат фосфором и кальцием, которые укрепляют костную ткань и улучшают функцию сердца.

Пекан и его влияние на здоровье

Пекан — это один из лучших источников пищевых волокон и полиненасыщенных жиров, которые способствуют поддержанию нормального веса. Всего 30 граммов орехов обеспечат вам 11% суточной нормы клетчатки.

Также они полезны для людей с диабетом, поскольку обладают низким гликемическим индексом и могут помочь в регулировке уровня сахара в крови. Орехи пекан снижают уровень холестерина и предотвращают развитие гипертонии и ишемической болезни сердца.

История пекана

Пекан имеет долгую историю. Это дерево, произрастающее в Северной и Центральной Америке, дало начало этому ореху. Его название происходит от языка индейцев алгонкинов и означает "орех, который нужно расколоть камнем". Сегодня пекан является важной частью кулинарного наследия Южных штатов США.

Как добавить пекан в рацион

Пекан легко включить в повседневный рацион. Его можно есть в чистом виде, добавлять в салаты, йогурты или использовать в десертах. Этот орех прекрасно подходит для тех, кто ищет здоровую замену сладкому.

Уточнения

Пека́н обыкнове́нный или Ка́рия пекан - вид древесных растений семейства Ореховые, распространённый на юге США, от южных районов штатов Айова и Индиана до Техаса и Миссисипи включительно.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины
Около 200 килограммов: Стивен Сигал сильно прибавил в весе
Панголины — их чешуя стоит целое состояние: почему мы теряем этих уникальных животных
Властелин колец: Лефтерис Петруниас вошел в историю —он стал чемпионом Европы в 8-й раз
Украина подключилась к военному Wi-Fi: что изменится на поле боя
Почему гладиолусы зацветут только при соблюдении этих простых правил
Забудь о диетах: этот орех поможет тебе контролировать вес и поддерживать здоровье
Душевые кабины устарели! Вот что выбирают дизайнеры в 2025 году
Ролан Гаррос 2025: побежденный Артуром Фильсом, испанец Муньяр критикует французскую публику
Не крутит с первого раза? Паниковать рано — бывает и у самых надёжных авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.