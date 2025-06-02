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Почему фермерская клубника может быть хуже магазинной: неожиданные результаты исследований

1:44
Здоровье

Когда речь заходит о клубнике, мы часто думаем, что покупка у местного фермера — это гарантированно более чистый и здоровый выбор. Однако недавние исследования польского фонда Pro-Test показали, что на самом деле разница между клубникой из супермаркета и с фермерского прилавка не так велика, как кажется на первый взгляд.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Пестициды: что показали исследования

Фонд Pro-Test провел лабораторные испытания, чтобы выяснить, сколько пестицидов остается в клубнике, купленной в супермаркете Варшавы и у местного фермера. В ходе проверки было исследовано содержание более 540 химических веществ. Результаты показали, что оба вида клубники содержат остатки пестицидов, хотя и в пределах допустимых норм, установленных европейскими стандартами.

  • В клубнике из супермаркета было обнаружено до шести различных остатков пестицидов.
  • У клубники, купленной у фермера, выявили пять различных соединений.

Что стоит учитывать

Оба образца клубники показали наличие пестицидов, что вызывает беспокойство, несмотря на то, что все показатели остались в пределах безопасных норм. Эти результаты подчеркивают важность внимательного подхода при выборе продуктов, даже если они поступают с фермерских рынков.

Мораль исследования

Итак, можно ли утверждать, что фермерская клубника на 100% безопаснее, чем клубника с полок супермаркета? Ответ на этот вопрос не так однозначен. Даже продукция от фермеров может содержать следы химических веществ. Главное — соблюдать осторожность и проверять происхождение продуктов.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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