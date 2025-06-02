Почему фермерская клубника может быть хуже магазинной: неожиданные результаты исследований

Когда речь заходит о клубнике, мы часто думаем, что покупка у местного фермера — это гарантированно более чистый и здоровый выбор. Однако недавние исследования польского фонда Pro-Test показали, что на самом деле разница между клубникой из супермаркета и с фермерского прилавка не так велика, как кажется на первый взгляд.
Фонд Pro-Test провел лабораторные испытания, чтобы выяснить, сколько пестицидов остается в клубнике, купленной в супермаркете Варшавы и у местного фермера. В ходе проверки было исследовано содержание более 540 химических веществ. Результаты показали, что оба вида клубники содержат остатки пестицидов, хотя и в пределах допустимых норм, установленных европейскими стандартами.
Оба образца клубники показали наличие пестицидов, что вызывает беспокойство, несмотря на то, что все показатели остались в пределах безопасных норм. Эти результаты подчеркивают важность внимательного подхода при выборе продуктов, даже если они поступают с фермерских рынков.
Итак, можно ли утверждать, что фермерская клубника на 100% безопаснее, чем клубника с полок супермаркета? Ответ на этот вопрос не так однозначен. Даже продукция от фермеров может содержать следы химических веществ. Главное — соблюдать осторожность и проверять происхождение продуктов.
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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