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Избыток белка — шаг к преждевременному старению: что стоит знать

3:09
Здоровье

В поисках долголетия мы часто забываем, что некоторые привычки могут оказать обратный эффект. Особенно это касается белка — вещества, которое многие считают основой здорового питания. Но что если чрезмерное его потребление на самом деле ускоряет старение и может привести к хроническим заболеваниям?

Белковые продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белковые продукты

Современные тренды в здоровом образе жизни акцентируют внимание на белке, как на важнейшем компоненте для поддержания мышечной массы и поддержания общего тонуса организма. Протеиновые добавки, батончики и смузи стали популярными продуктами, но не все знают, что переизбыток белка может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья.

Белок — не всегда залог здоровья

Основная проблема кроется в гормоне IGF-1, который активируется при употреблении белка. Он важен для роста в детстве, но в зрелом возрасте его постоянная активность может вызывать чрезмерный рост клеток, а не их регенерацию. Это увеличивает риск рака, заболеваний сердца и диабета, а также препятствует аутофагии — процессу самоочищения клеток.

Риски возрастают, когда белок поступает в организм в избытке, особенно животного происхождения. Эксперты по долголетию предупреждают, что такая практика может значительно ускорить процесс старения и привести к другим проблемам с организмом.

Сколько белка нужно на самом деле

Для большинства людей достаточно 0,31-0,36 грамма белка на килограмм веса в день. Например, для человека весом 70 кг будет достаточно 22-25 граммов белка в день, преимущественно из растительных источников. Современные диеты, однако, часто содержат в два-три раза больше белка, что увеличивает риск развития проблем, особенно для людей старше 65 лет.

Признаки, что вы потребляете слишком много белка

Если вы подозреваете, что перебрали с белком, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Вздутие живота и расстройства пищеварения.
  • Обезвоживание и тёмная моча.
  • Диарея или запор.
  • Перепады настроения и раздражительность.
  • Неприятный запах изо рта.
  • Усталость.

В долгосрочной перспективе это может привести к перегрузке почек, заболеваниям сердца и даже изменению клеток, способствующих развитию рака.

Растительные источники белка — лучший выбор

Не стоит думать, что белок нужно исключить, но важно подходить к его потреблению осознанно. Растительные источники белка, такие как бобовые, киноа, тофу и орехи, менее обременительны для организма и не активируют IGF-1 в такой степени. Для людей старшего возраста умеренное увеличение потребления белка может быть полезным, но лучше проконсультироваться с диетологом.

Помните: залог долголетия — это не "больше" белка, а "лучше" его использование.

Уточнения

Питание стрелкового оружия патронами — процесс подачи (питания) патронов для стрельбы из стрелкового оружия и орудий.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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