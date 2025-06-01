Избыток белка — шаг к преждевременному старению: что стоит знать

В поисках долголетия мы часто забываем, что некоторые привычки могут оказать обратный эффект. Особенно это касается белка — вещества, которое многие считают основой здорового питания. Но что если чрезмерное его потребление на самом деле ускоряет старение и может привести к хроническим заболеваниям?
Современные тренды в здоровом образе жизни акцентируют внимание на белке, как на важнейшем компоненте для поддержания мышечной массы и поддержания общего тонуса организма. Протеиновые добавки, батончики и смузи стали популярными продуктами, но не все знают, что переизбыток белка может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья.
Основная проблема кроется в гормоне IGF-1, который активируется при употреблении белка. Он важен для роста в детстве, но в зрелом возрасте его постоянная активность может вызывать чрезмерный рост клеток, а не их регенерацию. Это увеличивает риск рака, заболеваний сердца и диабета, а также препятствует аутофагии — процессу самоочищения клеток.
Риски возрастают, когда белок поступает в организм в избытке, особенно животного происхождения. Эксперты по долголетию предупреждают, что такая практика может значительно ускорить процесс старения и привести к другим проблемам с организмом.
Для большинства людей достаточно 0,31-0,36 грамма белка на килограмм веса в день. Например, для человека весом 70 кг будет достаточно 22-25 граммов белка в день, преимущественно из растительных источников. Современные диеты, однако, часто содержат в два-три раза больше белка, что увеличивает риск развития проблем, особенно для людей старше 65 лет.
Если вы подозреваете, что перебрали с белком, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
В долгосрочной перспективе это может привести к перегрузке почек, заболеваниям сердца и даже изменению клеток, способствующих развитию рака.
Не стоит думать, что белок нужно исключить, но важно подходить к его потреблению осознанно. Растительные источники белка, такие как бобовые, киноа, тофу и орехи, менее обременительны для организма и не активируют IGF-1 в такой степени. Для людей старшего возраста умеренное увеличение потребления белка может быть полезным, но лучше проконсультироваться с диетологом.
Помните: залог долголетия — это не "больше" белка, а "лучше" его использование.
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