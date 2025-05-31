Кефир против йогурта: какой продукт победит в битве за здоровье вашего кишечника

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам нужно уменьшить воспаление в организме, вы, вероятно, задумывались, что лучше выбрать: йогурт или кефир? Оба этих продукта давно зарекомендовали себя как полезные для здоровья, но какой из них окажет наибольшее противовоспалительное действие?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Йогурт и кефир: как они помогают организму

Йогурт и кефир — это продукты, получаемые при ферментации молока с помощью пробиотических бактерий. Оба содержат полезные микроорганизмы, которые помогают улучшить здоровье кишечника. По словам профессора Николы Соррентино, йогурт и кефир влияют на снижение воспалений благодаря короткоцепочечным жирным кислотам, которые образуются в процессе их ферментации.

Однако между этими продуктами есть значительная разница. Кефир содержит больше пробиотиков и ферментов, чем йогурт, и оказывает более широкое противовоспалительное действие. В нем присутствуют не только молочнокислые бактерии, но и полезные дрожжи, что делает его более эффективным для снижения воспалений в организме.

Кефир или йогурт: что выбрать для здоровья кишечника

Если вам нужно поддержать микробиоту кишечника, профессор рекомендует кефир, особенно при таких проблемах, как дисбактериоз или раздраженный кишечник. Кефир обладает большим количеством ферментов, что способствует улучшению кишечной флоры. Йогурт, однако, также полезен, особенно если он натуральный и без сахара.

Ежедневная порция для противовоспалительного эффекта

Чтобы получить наибольшую пользу от этих продуктов, достаточно съедать 150-200 мл кефира или 150-250 г йогурта в день. Лучше всего включать их в завтрак или использовать как перекус. Важно помнить, что при непереносимости лактозы или молочных белков стоит проконсультироваться с врачом, так как оба продукта содержат небольшое количество этих веществ.

На что обратить внимание при выборе продукта

Чтобы получить максимальный эффект, выбирайте натуральные йогурты и кефиры без добавок, таких как сахар или ароматизаторы. Обратите внимание, чтобы на упаковке было указано "живые ферменты" или "активные ферменты". Органические продукты на основе молока пастбищных животных будут наилучшим выбором для здоровья.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

