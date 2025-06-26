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Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли

2:29
Здоровье

Вы провели чудесный день на пляже, но к вечеру кожа покраснела, горит и болит при малейшем прикосновении? Солнечный ожог — коварная вещь, и действовать нужно быстро, чтобы избежать осложнений. Рассказываем, как правильно оказать первую помощь и ускорить восстановление кожи.

Девушка с аллергией
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с аллергией

Первые действия: что делать сразу после ожога

  • Немедленно уйдите с солнца — дальнейшее пребывание под УФ-лучами только усугубит ситуацию.
  • Охладите кожу — примите прохладный (не ледяной!) душ или сделайте компресс с чистой водой.
  • Пейте больше воды — солнечный ожог вызывает обезвоживание, поэтому важно восстановить баланс жидкости.
  • Примите ибупрофен или парацетамол — они снимут воспаление и уменьшат боль.

"Солнечный ожог подкрадывается незаметно, но бьет наотмашь. Особенно коварны лучи в облачную погоду или возле воды, где они отражаются от поверхности", — предупреждают врачи.

Аптечные и домашние средства

  • Пантенол (спрей или крем) — ускоряет заживление и снимает воспаление.
  • Гель с алоэ вера — охлаждает и увлажняет поврежденную кожу.
  • Кефир или йогурт (без добавок) — нанесите на 15 минут, затем смойте прохладной водой.
  • Огуречные маски — снимают жжение и успокаивают кожу.

Чего делать нельзя

  • Мазать ожог маслом, сметаной или спиртосодержащими средствами — это замедлит заживление.
  • Прокалывать волдыри — можно занести инфекцию.
  • Использовать скрабы и пилинги — кожа и так травмирована.
  • Прикладывать лед — резкий перепад температур усилит повреждение.

Когда обратиться к врачу

Если появились:

  • Пузыри с жидкостью
  • Температура выше 38°C
  • Тошнота, головокружение, озноб
  • Признаки инфекции (гной, усиливающееся покраснение)

Как избежать ожогов в будущем

  • Используйте солнцезащитный крем (SPF 30-50) и обновляйте его каждые 2 часа.
  • Загорайте до 11:00 или после 16:00 — в это время солнце менее агрессивно.
  • Носите шляпу и светлую одежду — это снизит риск перегрева.

Теперь вы вооружены знаниями, как помочь обгоревшей коже. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать последствия ожога и ускорить восстановление.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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