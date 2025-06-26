Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли

Вы провели чудесный день на пляже, но к вечеру кожа покраснела, горит и болит при малейшем прикосновении? Солнечный ожог — коварная вещь, и действовать нужно быстро, чтобы избежать осложнений. Рассказываем, как правильно оказать первую помощь и ускорить восстановление кожи.
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Девушка с аллергией
Первые действия: что делать сразу после ожога
Немедленно уйдите с солнца — дальнейшее пребывание под УФ-лучами только усугубит ситуацию.
Охладите кожу — примите прохладный (не ледяной!) душ или сделайте компресс с чистой водой.
Пейте больше воды — солнечный ожог вызывает обезвоживание, поэтому важно восстановить баланс жидкости.
Примите ибупрофен или парацетамол — они снимут воспаление и уменьшат боль.
"Солнечный ожог подкрадывается незаметно, но бьет наотмашь. Особенно коварны лучи в облачную погоду или возле воды, где они отражаются от поверхности", — предупреждают врачи.
Аптечные и домашние средства
Пантенол (спрей или крем) — ускоряет заживление и снимает воспаление.
Гель с алоэ вера — охлаждает и увлажняет поврежденную кожу.
Кефир или йогурт (без добавок) — нанесите на 15 минут, затем смойте прохладной водой.
Огуречные маски — снимают жжение и успокаивают кожу.
Чего делать нельзя
Мазать ожог маслом, сметаной или спиртосодержащими средствами — это замедлит заживление.
Прокалывать волдыри — можно занести инфекцию.
Использовать скрабы и пилинги — кожа и так травмирована.