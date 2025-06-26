Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы провели чудесный день на пляже, но к вечеру кожа покраснела, горит и болит при малейшем прикосновении? Солнечный ожог — коварная вещь, и действовать нужно быстро, чтобы избежать осложнений. Рассказываем, как правильно оказать первую помощь и ускорить восстановление кожи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с аллергией

Первые действия: что делать сразу после ожога

Немедленно уйдите с солнца — дальнейшее пребывание под УФ-лучами только усугубит ситуацию.

Охладите кожу — примите прохладный (не ледяной!) душ или сделайте компресс с чистой водой.

Пейте больше воды — солнечный ожог вызывает обезвоживание, поэтому важно восстановить баланс жидкости.

Примите ибупрофен или парацетамол — они снимут воспаление и уменьшат боль.

"Солнечный ожог подкрадывается незаметно, но бьет наотмашь. Особенно коварны лучи в облачную погоду или возле воды, где они отражаются от поверхности", — предупреждают врачи.

Аптечные и домашние средства

Пантенол (спрей или крем) — ускоряет заживление и снимает воспаление.

Гель с алоэ вера — охлаждает и увлажняет поврежденную кожу.

Кефир или йогурт (без добавок) — нанесите на 15 минут, затем смойте прохладной водой.

Огуречные маски — снимают жжение и успокаивают кожу.

Чего делать нельзя

Мазать ожог маслом, сметаной или спиртосодержащими средствами — это замедлит заживление.

Прокалывать волдыри — можно занести инфекцию.

Использовать скрабы и пилинги — кожа и так травмирована.

Прикладывать лед — резкий перепад температур усилит повреждение.

Когда обратиться к врачу

Если появились:

Пузыри с жидкостью

Температура выше 38°C

Тошнота, головокружение, озноб

Признаки инфекции (гной, усиливающееся покраснение)

Как избежать ожогов в будущем

Используйте солнцезащитный крем (SPF 30-50) и обновляйте его каждые 2 часа.

Загорайте до 11:00 или после 16:00 — в это время солнце менее агрессивно.

Носите шляпу и светлую одежду — это снизит риск перегрева.

Теперь вы вооружены знаниями, как помочь обгоревшей коже. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать последствия ожога и ускорить восстановление.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

