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Не просто тренд: это масло на 40% полезнее льняного — удивительные факты внутри

3:59
Здоровье

Тыквенное масло, некогда считавшееся экзотическим, сегодня стало одним из самых полезных растительных масел. Его уникальные свойства, богатые антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами омега-3 и омега-6, делают его идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Тыква
Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Почему тыквенное масло заслуживает внимания?

Одним из главных преимуществ тыквенного масла является его минеральный состав. Оно содержит цинк для укрепления иммунной системы, магний для поддержания нервной системы и каротиноиды для защиты зрения. Исследования, проведенные в Университете Гранады, показали, что тыквенное масло содержит на 40% больше омега-3, чем льняное.

Как хранить тыквенное масло?

Для сохранения всех ценных веществ важно выбирать масло холодного отжима с маркировками "Virgin", "Extra Virgin" или "first class". Это гарантирует, что масло не подвергалось нагреванию и не содержит химических добавок. Храните тыквенное масло в холодильнике, так как при комнатной температуре оно теряет до 30% своих полезных свойств уже через 8 недель, пишет italske-bistro.cz.

Баланс омега-3 и омега-6: как поддерживать?

Современный рацион часто характеризуется дисбалансом жирных кислот омега-3 и omega-6. Избыток омега-6, содержащегося в фастфуде и обработанных продуктах, может вызвать воспалительные процессы. Недостаток омега-3, который необходим для здоровья мозга, наблюдается у 90% людей. Для достижения баланса в рационе рекомендуется сочетать различные масла:

  • Авокадо — источник омега-9, полезной для сердца.
  • Грецкий орех — богат фитостеринами и омега-3, улучшающими работу мозга.
  • Конопляное масло — идеальное сочетание омега-3 и омега-6 (1:3).

Как использовать тыквенное масло в кулинарии?

Тыквенное масло обладает глубоким вкусом и ароматом, что делает его универсальным ингредиентом для различных блюд:

  • Добавляйте его в салаты, например, в шпинат с козьим сыром, для усиления вкуса и аромата.
  • Используйте в овощных смузи для придания им орехового оттенка.
  • Включайте в маринады для мяса и рыбы для усиления вкуса и аромата.
  • Добавляйте в соусы и заправки для обогащения их питательной ценности.

Сроки хранения масел: что нужно знать?

Для сохранения свежести и полезных свойств масел важно соблюдать правила хранения:

  1. Грецкие орехи храните в холодильнике не дольше месяца, так как они быстро портятся.
  2. Тыквенное масло в холодильнике сохраняет свои свойства до 8 недель после вскрытия.
  3. Органические семена подсолнечника можно хранить до 4 месяцев.
  4. Простой способ проверить свежесть масла: капните его на кожу. Если масло быстро впитается (за 2 минуты), оно свежее. Если остается жирный след, масло уже старое.

Сертификация: как выбрать качественное масло?

При выборе масла обращайте внимание на наличие сертификатов, подтверждающих его качество и безопасность. Органическое тыквенное масло часто маркируется сертификатом "Eurolist" (EU Organic), что гарантирует отсутствие пестицидов и химических растворителей.

Тыквенное масло — это не просто тренд, а научно обоснованный выбор для здорового питания. Его уникальный состав и богатый минеральный профиль делают его незаменимым для вашей кухни. Правильный подход к выбору и использованию масел поможет укрепить ваше здоровье и откроет новые вкусовые грани привычных блюд.

Уточнения

Тыквенное масло получают из семян тыквы методом холодного прессования.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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