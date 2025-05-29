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Новый взгляд на борьбу с артритом: три специи против воспаления суставов

Здоровье

Боль в суставах и костях — распространенное заболевание, особенно среди людей с артритом. Хотя медицинское лечение крайне важно, некоторые натуральные ингредиенты, такие как имбирь, куркума и черный перец, могут помочь уменьшить воспаление и облегчить симптомы.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря
  1. Имбирь. Имбирь — известный корень, широко используемый в кулинарии и медицине. Он обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами благодаря гингеролу, который помогает снять воспаление суставов.
  2. Куркума. Куркума богата куркумином, мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Она может облегчить симптомы артрита и других воспалительных заболеваний, не вызывая побочных эффектов, характерных для традиционных противовоспалительных препаратов.
  3. Черный перец. Черный перец содержит пиперин, который улучшает биодоступность куркумина и усиливает его противовоспалительное действие. Черный перец также обладает антиоксидантными свойствами, помогающими бороться с повреждением клеток.

Синергетический эффект

Эти три специи работают вместе, усиливая противовоспалительное действие друг друга. Правильное использование имбиря, куркумы и черного перца может уменьшить воспаление и улучшить подвижность у людей с болями в суставах, пишет italske-bistro.cz.

Способы употребления

Чтобы получить максимальную пользу от этих специй, можно:

  • Приготовить настой куркумы и имбиря: доведите воду до кипения с имбирем и куркумой, добавьте черный перец и мед для вкуса.
  • Приправлять еду: посыпайте куркумой и перцем салаты, супы и рагу.
  • Сделать пасту из куркумы: смешайте куркуму и черный перец с маслом и добавьте в теплое молоко или другие блюда.

Важные замечания

Эти специи не заменяют профессиональное лечение. Имбирь и куркума имеют научно подтвержденное противовоспалительное действие, но их эффекты дополняют, а не заменяют традиционные методы лечения.


Если вы испытываете хроническую боль в суставах, обязательно проконсультируйтесь с врачом для постановки точного диагноза и составления комплексного плана лечения.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. 

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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