Чай перед завтраком: вред, о котором не принято говорить

Утренний чай кажется безобидной традицией. Многие начинают день именно с него, забывая о завтраке. Но за привычкой скрывается целый ряд рисков для здоровья, особенно если напиток употребляется на пустой желудок.
Раздражение желудка.
Крепкий чай усиливает выработку желудочного сока. Если в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую, что может вызывать тяжесть, спазмы и даже боль. Постоянное повторение приводит к воспалениям — гастриту или язве.
Нагрузка на кишечник.
Некоторые компоненты чая ускоряют перистальтику и раздражают слизистую ЖКТ. При регулярном употреблении натощак может развиться дискомфорт или расстройства пищеварения.
Головокружение и тахикардия.
Крепкий чай содержит танины и кофеин, которые при отсутствии еды быстрее всасываются в кровь. Это вызывает перепады давления, учащённый пульс и головокружение.
Чтобы избежать проблем:
не пейте чай до еды, даже если утром нет аппетита — достаточно пары ложек каши или банана;
отдавайте предпочтение мягким чаям, особенно если желудок чувствительный;
травяные отвары — безопасная альтернатива, особенно на основе мяты, ромашки или фенхеля.
Даже привычка, казалось бы, невинная, может навредить, если её не скорректировать.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.