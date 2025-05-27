Чай перед завтраком: вред, о котором не принято говорить

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренний чай кажется безобидной традицией. Многие начинают день именно с него, забывая о завтраке. Но за привычкой скрывается целый ряд рисков для здоровья, особенно если напиток употребляется на пустой желудок.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Чем опасен чай натощак

Раздражение желудка.

Крепкий чай усиливает выработку желудочного сока. Если в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую, что может вызывать тяжесть, спазмы и даже боль. Постоянное повторение приводит к воспалениям — гастриту или язве. Нагрузка на кишечник.

Некоторые компоненты чая ускоряют перистальтику и раздражают слизистую ЖКТ. При регулярном употреблении натощак может развиться дискомфорт или расстройства пищеварения. Головокружение и тахикардия.

Крепкий чай содержит танины и кофеин, которые при отсутствии еды быстрее всасываются в кровь. Это вызывает перепады давления, учащённый пульс и головокружение.

Как минимизировать вред

Чтобы избежать проблем:

не пейте чай до еды, даже если утром нет аппетита — достаточно пары ложек каши или банана;

отдавайте предпочтение мягким чаям, особенно если желудок чувствительный;

травяные отвары — безопасная альтернатива, особенно на основе мяты, ромашки или фенхеля.

Даже привычка, казалось бы, невинная, может навредить, если её не скорректировать.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



