Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моя надежда и гордость: вдова Михаила Круга поздравила сына с 23-летием
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Вы избавитесь от пауков навсегда: всё, что им не нравится, уже есть у вас дома
Аргентинская медь и золото рвутся на мировой рынок — вот в чём интрига
Яблоко вместо ужина: детокс, после которого джинсы просят пощады
Рыбы-клоуны меняются прямо в теле: учёные шокированы их реакцией на жару
Автомобиль не завёлся? Проверьте, как вы его вчера припарковали
Эта картина породила слухи о путешествиях во времени: детали, которые не оставляют равнодушными

Чай перед завтраком: вред, о котором не принято говорить

1:33
Здоровье

Утренний чай кажется безобидной традицией. Многие начинают день именно с него, забывая о завтраке. Но за привычкой скрывается целый ряд рисков для здоровья, особенно если напиток употребляется на пустой желудок.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Чем опасен чай натощак

  1. Раздражение желудка.
    Крепкий чай усиливает выработку желудочного сока. Если в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую, что может вызывать тяжесть, спазмы и даже боль. Постоянное повторение приводит к воспалениям — гастриту или язве.

  2. Нагрузка на кишечник.
    Некоторые компоненты чая ускоряют перистальтику и раздражают слизистую ЖКТ. При регулярном употреблении натощак может развиться дискомфорт или расстройства пищеварения.

  3. Головокружение и тахикардия.
    Крепкий чай содержит танины и кофеин, которые при отсутствии еды быстрее всасываются в кровь. Это вызывает перепады давления, учащённый пульс и головокружение.

Как минимизировать вред

Чтобы избежать проблем:

  • не пейте чай до еды, даже если утром нет аппетита — достаточно пары ложек каши или банана;

  • отдавайте предпочтение мягким чаям, особенно если желудок чувствительный;

  • травяные отвары — безопасная альтернатива, особенно на основе мяты, ромашки или фенхеля.

Даже привычка, казалось бы, невинная, может навредить, если её не скорректировать.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Авто
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают Аудио 
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Вы избавитесь от пауков навсегда: всё, что им не нравится, уже есть у вас дома
Аргентинская медь и золото рвутся на мировой рынок — вот в чём интрига
Яблоко вместо ужина: детокс, после которого джинсы просят пощады
Рыбы-клоуны меняются прямо в теле: учёные шокированы их реакцией на жару
Автомобиль не завёлся? Проверьте, как вы его вчера припарковали
Эта картина породила слухи о путешествиях во времени: детали, которые не оставляют равнодушными
Неаполь ближе, чем вы думаете: лучшие пиццерии в Афинах
С дымком, травами и лимоном: грибы, от которых не оторваться
Собчак показала, как выглядит сейчас легендарный Гоша Рубчинский
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.