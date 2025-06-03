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Наше тело светится в ритме суток — и тускнеет с последним выдохом

Здоровье

Оказывается, человеческое тело излучает свет -хоть и настолько слабый, что глазом его не увидеть. Это свечение называется биофотонной эмиссией, и оно характерно для всех живых организмов.

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

Свет внутри нас: как человек излучает биофотоны и зачем это нужно науке

Учёные давно подтвердили: наше тело светится в течение дня, и особенно — лицо. В 2009 году японские исследователи с помощью чувствительных камер зафиксировали, что это свечение связано с циркадными ритмами, уровнем стресса и даже фазами сна. При этом его яркость в тысячу раз слабее минимального порога восприятия человеческим глазом.

Это свечение — результат метаболических процессов: митохондрии в клетках вырабатывают активные формы кислорода (ROS), и побочным эффектом этого процесса становится тонкое свечение. Такое явление наблюдается не только у людей, но и у растений и животных. Например, у дерева Heptapleurum arboricola свечение усиливается после обрезки, а у мышей оно резко снижается после смерти.

Научно это называется сверхслабой фотонной эмиссией (UPE). И хотя мы её не видим, этот "внутренний свет" есть у каждого живого существа — и исчезает, когда жизнь уходит.

Уточнения

Фотоэффе́кт — явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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