Не сахар и не кофеин: вот что вызывает мигрень после кофе

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро с чашкой кофе — привычка миллионов. Но вместо бодрости порой приходит головная боль. И дело тут не всегда в переизбытке кофеина. Иногда причина скрыта глубже, в физиологических реакциях и даже в добавках.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Резкие перепады сосудов

Кофеин сужает сосуды и временно улучшает концентрацию. Но через несколько часов происходит обратное — сосуды расширяются, и у чувствительных людей это может вызвать пульсирующую боль. Особенно если кофе пьётся нерегулярно или в больших дозах.

Кислотность и ЖКТ

Кофе раздражает слизистую желудка. У тех, кто страдает от гастрита или других нарушений пищеварения, это может вызывать отражённую боль. Организм воспринимает раздражение как стресс — и реагирует головной болью.

Добавки, которые сбивают баланс

Часто дело не в кофе, а в том, что к нему добавляется:

Сахар и сиропы вызывают скачки уровня глюкозы — после резкого подъёма следует спад, и появляются слабость, раздражительность и боль в висках.

Молоко может быть проблемным при скрытой непереносимости лактозы.

Искусственные подсластители у некоторых людей провоцируют мигрени.

Невидимые враги

Иногда виноваты компоненты, о которых редко вспоминают:

Танины — натуральные вещества с терпким вкусом, могут раздражать нервные рецепторы.

Алкалоиды в сочетании с кофеином перегружают нервную систему.

Некачественный кофе (растворимый или из дешёвых зёрен) может содержать примеси, остатки химии или плесень — всё это приводит к интоксикации и, как следствие, боли.

Отмена кофеина и взаимодействие с лекарствами

Регулярные кофеманы могут столкнуться с "кофеиновым голоданием": пропуск привычной дозы вызывает спазмы, усталость и ломящую боль. Также стоит быть осторожнее с сочетаниями — кофе и алкоголь усиливают обезвоживание, а кофе с обезболивающими может дать обратный эффект.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

