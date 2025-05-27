Не сахар и не кофеин: вот что вызывает мигрень после кофе

Утро с чашкой кофе — привычка миллионов. Но вместо бодрости порой приходит головная боль. И дело тут не всегда в переизбытке кофеина. Иногда причина скрыта глубже, в физиологических реакциях и даже в добавках.
Кофеин сужает сосуды и временно улучшает концентрацию. Но через несколько часов происходит обратное — сосуды расширяются, и у чувствительных людей это может вызвать пульсирующую боль. Особенно если кофе пьётся нерегулярно или в больших дозах.
Кофе раздражает слизистую желудка. У тех, кто страдает от гастрита или других нарушений пищеварения, это может вызывать отражённую боль. Организм воспринимает раздражение как стресс — и реагирует головной болью.
Часто дело не в кофе, а в том, что к нему добавляется:
Сахар и сиропы вызывают скачки уровня глюкозы — после резкого подъёма следует спад, и появляются слабость, раздражительность и боль в висках.
Молоко может быть проблемным при скрытой непереносимости лактозы.
Искусственные подсластители у некоторых людей провоцируют мигрени.
Иногда виноваты компоненты, о которых редко вспоминают:
Танины — натуральные вещества с терпким вкусом, могут раздражать нервные рецепторы.
Алкалоиды в сочетании с кофеином перегружают нервную систему.
Некачественный кофе (растворимый или из дешёвых зёрен) может содержать примеси, остатки химии или плесень — всё это приводит к интоксикации и, как следствие, боли.
Регулярные кофеманы могут столкнуться с "кофеиновым голоданием": пропуск привычной дозы вызывает спазмы, усталость и ломящую боль. Также стоит быть осторожнее с сочетаниями — кофе и алкоголь усиливают обезвоживание, а кофе с обезболивающими может дать обратный эффект.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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